Жителей Березняков приглашают на сельхозярмарку

Выездная торговля в селе Березняки состоится 2 сентября с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Крайняя, 8 (около школы №34).

Жители населенного пункта смогут приобрести фрукты, овощи, колбасные и мясные изделия, а также другую продукцию местных товаропроизводителей по доступным ценам.

Также в предстоящую субботу сельскохозяйственные ярмарки развернутся на двух традиционных площадках областного центра: с 09:00 до 15:00 - за магазином «Техник», а с 10:00 до 16:00 - на пл. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.