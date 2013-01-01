На Сахалине осужден бывший оперуполномоченный управления наркоконтроля

За обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Сахалинской области.

Установлено, что в январе 2016 года он узнал, что сотрудники транспортной полиции изъяли большой объем контрафактной алкогольной продукции. Действуя в интересах неустановленного лица, желающего приобрести задержанный товар, он предложил сотруднику транспортной полиции отдать его в обмен на 1,5 млн рублей.

Южно-Сахалинский городской суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.