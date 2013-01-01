Сахалинцев просят жаловаться на недобросовестных коллекторов

В соответствии с Указом президента, который был подписан 15 декабря 2016 года, Федеральная служба судебных приставов уполномочена контролировать деятельность коллекторских агентств, а также ведомству поручено вести их единый госреестр.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», таким образом, на сегодняшний день островитяне имеют возможность противостоять неправомерным действиям коллекторов, однако далеко не все понимают, каким образом определить незаконность применяемых ими методов взыскания, и продолжают терпеть бесконечные звонки и визиты.

Деятельность коллекторов регулируется федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Сегодня коллекторские агентства, банки и их работники могут нести административную ответственность за свои действия.

Например, Кодекс об административных правонарушениях РФ был дополнен статьей 14.57, в которой прописаны санкции за нарушения его пунктов. В соответствии с ними в отношении юридических лиц могут последовать штрафы за ряд действий. Например, за осуществление кредитором деятельности по возврату просроченной задолженности, будучи не включенным в соответствующий государственный реестр, он выплатит до 200 тыс. рублей. За нарушение действующего законодательства РФ зарегистрированной в государственном реестре организацией придется выложить от 50 до 500 тыс. рублей. А за незаконное осуществление действий лицом, не включенным в соответствующий государственный реестр, штраф компании может вырасти до 2 млн рублей.

Также ответственные лица агентств, допустившие неправомерные действия, могут быть дисквалифицированы с должности на год, а деятельность юридического лица приостановлена на 90 дней.

Региональное управление ФССП России напоминает, что звонки должнику должны проводиться не чаще двух раз в неделю, а встречи с ним – не чаще одного раза в неделю. Кроме того, должник вправе отозвать согласие на передачу его долга третьим лицам. При этом работник коллекторского агенства не имеет права оказывать психическое и физическое давление и не должен иметь судимость.

Если островитянам стало известно о нарушении действующего законодательства РФ со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в том числе об отсутствии таких организаций в упомянутом реестре, ведомство просит сообщить об этом по номеру (4242) 72-30-04. Перед этим стоит выяснить название беспокоящей организации и ее наличие в едином государственном реестре, с которым можно ознакомиться на официальном сайте ведомства ww.r65.fssprus.ru, зайдя на главную страницу в раздел «Сервисы» подраздел «Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»: http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/.

Если юридическое лицо зарегистрировано в госреестре, можно смело составлять жалобу на проверку его деятельности, собрав доказательства правонарушений. Например, взять распечатку звонков, из которой видно, что с телефонов коллекторского агенства звонки поступали чаще положенного (более двух раз в неделю). Заявление со всеми приложенными документами необходимо направить в региональное подразделение ведомства. Также подать жалобу возможно и в электронной форме с помощью официального сайта ведомства в разделе «Обращения». По мере поступления документы проходят регистрацию в течение трех дней, а действия по проверке указанных в них доводов осуществляются в течение 30 календарных дней, информирует пресс-служба регионального управления ФССП.