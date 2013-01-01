В Южно-Сахалинске 2 сентября перекроют ряд улиц

Парад, посвященный 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, 2 сентября пройдет в Южно-Сахалинске.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в связи с этим в предстоящую субботу с 08:00 до 12:00 будет ограничено движение по ул. Горького (от ул. Емельянова до Компроспекта), переулку Алтайскому (от ул. Венской до ул. Горького) и Компроспекту (от ул. Горького до проспекта Мира). По обеим сторонам данной улицы с 20:00 сегодняшнего дня и до окончания парада будет запрещена остановка транспорта.

Также 2 сентября с 17:00 до 23:00 закроют ул. Горького (от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной (район стадиона «Спартак»), а также проспект Победы от одноименной площади до поворота к дому №7. Вечером здесь состоится развлекательная часть праздника. Остановка транспортных средств будет запрещена по обеим сторонам дорог в радиусе 50 метров от установленных знаков.

Кроме того, будет ограничено движение по восточной части площади Победы 2 сентября с 12:00 до 17:00 и с 23:00 до 10:00 3 сентября, информирует пресс-служба мэрии.