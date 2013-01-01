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13:58 / Культура / Кинофестиваль «Край света» / дети  

Хоррор в лифте, один кадр и странные сны: на «Крае света» завершилась киномастерская для подростков

Первая киномастерская для подростков, которую провели на VII Сахалинском международном кинофестивале «Край света», завершила свою работу. Итоговой работой стал фильм ребят об их самых странных снах, снятый одним кадром. Ее зрителям представили на открытом показе в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

– Для нас это – первый опыт работы с этой частью аудитории кинофестиваля. С другой стороны, мы всегда об этом думали и стремились. Для нас очень важно, чтобы на «Крае света», кто бы его ни делал в будущем, всегда был зритель. Важно, чтобы сахалинское кино снималось и впредь. Нам кажется, что именно юное сознание способно меняться, развиваться в непредсказуемые и интересные стороны. Поэтому попытка «поиграть в кино» с молодыми сахалинцами разных возрастов для нас всегда была важной. Мы когда-то в рамках «Края света» хотели делать еще и детский кинофестиваль с названием «Игра света». Думаю, в будущем мы к этой идее вернемся, но так или иначе мы к ней уже подошли и познакомились здесь с совершенно удивительными людьми. То, что мне рассказывали о своих впечатлениях довольно искушенные в этом вопросе кураторы двух мастерских, у меня вызывало радость и счастье. Это неподдельные удивление и открытия взрослых опытных людей, связанные с участниками киномастерских, – отметил генеральный продюсер «Края света» Алексей Агранович.

Сюжет


Кинофестиваль «Край света»

Кураторами лаборатории подросткового кино стали Кирилл Кулагин, Мария Денисова и Елена Ванина.

По словам Ваниной, в киномастерскую записалось очень много желающих.

– Думали, не справимся с таким количеством, не сможем уделить всем должного внимания. Мы провели творческий конкурс и отобрали, скрепя сердце, 20 детей. Но придумали развлечение для всех записавшихся: выделить один день, чтобы всем вместе что-то сделать. Однако в процессе работы стало понятно: отсеивать никого не будем. Такого интереса в глазах я не видела давно. Решили, что будем работать таким составом, даже если будет сложно и тяжело, – рассказала она.

Преподаватели не ставили задачу за пять дней научить ребят снимать кино, так как это нереально. Изначально кураторы собирались в мастерской читать много лекций, оттачивать практические навыки.

– Потом я поняла, что это бессмысленно. В таком возрасте важно донести, как весело делать что-то сообща. Человек, который находится рядом с тобой, – не соперник, а помощник. Кино – это сотворчество, умение видеть и слышать людей вокруг тебя, – отметила Ванина.

Мотивы, по которым подростки записывались в мастерскую, были различными. Кто-то уже твердо решил связать свою дальнейшую жизнь с кино и использовал эту возможность для получения практического опыта. Другие хотели выплеснуть свою творческую энергию . Третьи знакомились с кинематографической кухней, так как находятся на этапе выбора дальнейшей профессии. Четвертые хотели научиться понимать кино, то, как устроено его производство.

Для знакомства с участниками мастерской их кураторы решили снять видеопортреты.

Чтобы они в кадре получились «минимально серьезными», подростков попросили озвучить и продемонстрировать свои умения. И они показали, как стоят на кончиках пальцев, считают по-корейски, дотрагиваются языком до носа и другие таланты.

- В этих портретах мы с ребятами разбирали, как из простой съемки может получиться странная атмосфера с помощью дыма и удивительного света, - прокомментировала Ванина.

Еще одно задание начинающих кинематографистов предполагало съемки фильмов в разных жанрах. Для этого ребят разделили на четыре группы, одна из которых снимала комедию, другая – хоррор, третья – драму и, наконец, последняя – мюзикл. Вместо сценария съемочным командам выдали инструкции по эксплуатации лифта и поставили жесткое условие: больше никакого текста в их фильмах быть не должно. По словам Ваниной, это задание должно было показать ребятам, что сам по себе сценарий – не есть будущий фильм, а всего лишь один из инструментов создателя.

Эти работы на открытом показе презентовать не стали, но ребята охотно поделились впечатлениями от первого опыта самостоятельных съемок.

Создатели лифтовой драмы рассказали, что изначально хотели выбирать из инструкции отдельные слова и составлять из них предложения, но потом решили использовать из предложенного «сценария» цельные фразы и добавить эмоций.

– Мы снимали историю на ступеньках Арбитражного суда. Вышел охранник, начал ругать нас, выгонять. Мы ему сказали, что снимаем кино на «Край света», и он сменил гнев на милость и даже предложил помощь, – рассказала одна из участниц этой съемочной группы.

Авторы мюзикла отметили, что, как и их коллеги по драме, они столкнулись с охранником, но в офисном здании.

– Он вышел из лифта, увидел нас и забыл, что хотел сказать. На нас были странные костюмы – у кого-то на голове были бахилы, например. Один человек был в костюме панды, двое – в защитных костюмах. На вопрос о том, что мы тут делаем, ответили: снимаем фильм для фестиваля. Он дал добро и попросил ничего не ломать, – сообщили постановщики мюзикла.

Создатели хоррора познакомилтсь с тем же охранником из офисного здания.

– Мужчина сразу понял, что мы хотим снимать кино. А мы не знали о том, что тут уже снимают мюзикл, – отметил участник хоррор-команды.

Кстати, до этого ребята пробовали попасть в другие места, где есть лифт, но их отовсюду выгоняли из-за странного внешнего вида.

– У нас был бюджет, но его по некоторым обстоятельствам урезали. Нам давали две недели на съемку, но по определенным причинам осталось два часа. Из-за небольших дыр в сюжете пришлось импровизировать в течение всего фильма. По ощущениям зрителей, комедия получилась. Конечно, актеры стыдились, не могли на это смотреть, но в общем всем понравилось, – с юмором рассказал о съемках один из авторов комедии о лифте.

Фильмы получились совершенно разные, и в каждом был самобытный стиль, подытожила Ванина.

Следующей работой сахалинских подростков стал фильм, состоящий из 23 фрагментов – по количеству участников. Каждый из них снимал свое видео, задачей было объединить их общим приемом. Получился документально-художественный фильм «Южный.парк», который ребята сняли за шесть часов.

Общим приемом в нем стала передача друг другу камеры, подобно эстафетной палочке.

Ребята должны были сами договариваться между собой и сделали это на отлично, отметила куратор. Удались и сами съемки, по мнению Ваниной, ребята очень естественно ведут себя перед камерой, не боятся ее.

Руководители подростковой лаборатории старательно доносили до участников мысль, что не нужно ждать больших бюджетов и предложений. Возможность высказаться есть всегда, и надо хорошо понимать, чего ты хочешь, а главное, чтобы тебе было о чем сказать.

Финальной работой кураторов мастерской и ее участников стал короткометражный фильм, снятый «одним кадром» – без монтажных склеек. Еще до встречи на кинофестивале кураторы попросили подростков прислать им на электронную почту описание своих самых странных снов.

– Ребята прислали сны удивительной красоты и разнообразия, которые мы попытались как-то оживить. Кроме того, мы хотели продемонстрировать, что кино бывает разным. Одно дело, когда ты снимаешь кино монтажное: делаешь кучу кусочков, потом долго их склеиваешь. Другая штука, магическая и волшебная, – это кино, снятое одним кадром. Каждый участник этого процесса здесь и сейчас оказывается очень важной единицей, все – главные герои и режиссеры, - рассказала Ванина.

По ее признанию, для итоговой работы многое сделать не успели – только на запись саундтрека ушло полдня.

– Ребята принесли на съемки самые странные штуки: замки, шуршащие предметы, девочки пели ораторию. Хотели сделать саундтрек самостоятельно, но немного переоценили свои силы, – добавила Ванина.

Тем не менее на открытом показе ребята вживую исполнили вокально-инструментальный отрывок своего саундтрека.

Марии Денисовой, по ее словам, было приятно и легко работать с сахалинцами.

– У меня есть небольшой опыт работы с детьми, но таких вижу впервые. Их не нужно уговаривать, они приносят по восемь вариантов, никогда не говорят, что собака съела домашнее задание. Общий уровень подготовки – невероятный. Например, говоришь выучить арию, и он делает это так, что ему хоть в зале Чайковского можно выступать, – отметила Денисова.

Куратор Кирилл Кулагин заметил, что идеи ребят были очень необычными, изобретательными и смелыми и придумывались прямо на ходу.

– Продолжать будем? – спросил в конце презентации Алексей Агранович. На это ребята хором ответили: «Да!».

Теги  Дети Кинофестиваль «Край света» Кино Мастер-классы
Автор текста: Любовь Кондрашова

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