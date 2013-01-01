Дальнее и Новоалександровск связал новый маршрут

Новый автобусный маршрут №107 с 1 сентября начал функционировать в Южно-Сахалинске.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», он связал село Дальнее с планировочными районами Луговое и Новоалександровск.

- В течение 3 месяцев маршрут будет работать в тестовом режиме. За это время специалисты городского управления транспорта проанализируют пассажиропоток и примут решение о продолжении или прекращении его работы. Пока на линии вышли три автобуса. Если маршрут будет пользоваться спросом у горожан, то перевозчик готов выпустить на линию 12 единиц, - рассказал начальник отдела контроля исполнения договорных обязательств муниципального предприятия «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Александр Попов.

Начинает движение автобус с ул. Ударной в селе Дальнем (район стадиона), затем проезжает мимо школы (остановка по требованию) и поворачивает в район новостроек на ул. Алых роз. Далее по Холмскому шоссе направляется до ул. Сахалинской, откуда поворачивает на ул. Ленина и через Луговое едет до Северного городка в Новоалександровске. Обратный путь пролегает по аналогичному маршруту.

Расписание движения маршрута № 107 доступно на портале bus.yuzhno-sakh.ru, также информацию можно узнать по телефону 51-00-51.

Кроме того, с 1 сентября внесены изменения в схему движения маршрута №71. С сегодняшнего дня автобус от бывшего поста ГИБДД движется по проспекту Мира - ул. Больничная - ул. Комсомольская — ул. Пуркаева — пр. Мира и далее - по прежнему маршруту до ИМГиГ. Возвращается он по аналогичному пути. Изменения введены в том числе для удобства юных жителей Хомутово-2, которые учатся в школах №6 и №26, а также посетителей санатория «Аралия».

Для улучшения качества транспортного обеспечения Южно-Сахалинска автобусные маршруты №16, №16а, №81 и №81п переданы на обслуживание новым перевозчикам, сообщает пресс-служба мэрии.