Короткометражку о беседах с памятниками сняли в мастерской «Края света»

Короткометражный фильм «Путешественники» сняли участники мастерской «Европеец-Азиат» в рамках VII Сахалинского международного кинофестиваля. «Европеец-Азиат» – ветеран «Края света». Киномастерская появилась в 2013 году, исполнив мечту нескольких сахалинцев снимать кино. Начинающих кинематографистов взяла под свое крыло режиссер из Казахстана Юлия Левицкая.

– Возникло местное киносообщество. Сегодня ребята предлагают свои проекты, получают гранты, снимают фильмы. Надеюсь, на Сахалине откроется кинофонд и региональные власти будут поддерживать рублем самых талантливых. Для этого мы и начинали мастерскую – чтобы сформировать среду для местных кинематографистов, – говорит Левицкая.

На седьмом «Крае света» участников киномастерской погрузили в жесткие условия – в максимально сжатые сроки требовалось создать с нуля авторский продукт. У режиссеров Елены Опрышко и Александра Зарчикова было только три дня на съемки, пять – на монтаж и пост-продакшн.