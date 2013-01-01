Короткометражку о беседах с памятниками сняли в мастерской «Края света»
Люба приехала на Сахалин за романтикой, но ей приходится мыть памятники. То ли героиня перегрелась на солнышке, то ли по каким другим причинам, но однажды Крузенштерн, Невельской и Чехов захотели с ней поговорить…
Короткометражный фильм «Путешественники» сняли участники мастерской «Европеец-Азиат» в рамках VII Сахалинского международного кинофестиваля. «Европеец-Азиат» – ветеран «Края света». Киномастерская появилась в 2013 году, исполнив мечту нескольких сахалинцев снимать кино. Начинающих кинематографистов взяла под свое крыло режиссер из Казахстана Юлия Левицкая.
– Возникло местное киносообщество. Сегодня ребята предлагают свои проекты, получают гранты, снимают фильмы. Надеюсь, на Сахалине откроется кинофонд и региональные власти будут поддерживать рублем самых талантливых. Для этого мы и начинали мастерскую – чтобы сформировать среду для местных кинематографистов, – говорит Левицкая.
На седьмом «Крае света» участников киномастерской погрузили в жесткие условия – в максимально сжатые сроки требовалось создать с нуля авторский продукт. У режиссеров Елены Опрышко и Александра Зарчикова было только три дня на съемки, пять – на монтаж и пост-продакшн.
– Может, оттого получилось немного скомканно. Но теперь мы понимаем, что больше времени нужно закладывать даже не на сам съемочный процесс, а на подготовку к нему – репетиции, прогон сцен, – делится Елена Опрышко.
Съемочная команда работала над «Путешественниками» в свободное от основной работы время. Мария Нечаева, сыгравшая Любу, заведует кадрами в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. А исполнитель главной мужской роли – Александр Амандин – бывший руководитель Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска. В мир кино захотели окунуться и школьники. Одиннадцатиклассник Денис Ихошта, к примеру, занимался монтажом фильма.
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