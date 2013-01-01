Сахалинец не смог устоять против перфоратора и шуруповерта

В последний день лета в полицию Холмска обратился 40-летний житель райцентра с заявлением о краже имущества.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», со строительной площадки на ул. Победы портового города неизвестный похитил перфоратор и шуруповерт. Сумма ущерба, причиненного заявителю, составила 25 тыс. рублей.

Во время поквартирного обхода оперативники выяснили, что камера видеонаблюдения, установленная на одном из домов, расположенном поблизости с местом преступления, зафиксировала момент похищения ценных инструментов. По записи оперативники вышли на след 35-летнего рабочего. Он занимался ремонтными работами в частном секторе, в том числе и на участке, откуда он похитил ценное имущество. Сыщикам удалось установить и очевидцев кражи.

Молодой мужчина успел продать добычу, а деньги растратить. В настоящее время на него возбуждено уголовное дело за кражу. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.