Чешский коктейль «Женщина со льдом» приготовили на «Крае света»

В финальный день конкурсных показов зрители VII Сахалинского международного кинофестиваля увидели картину «Женщина со льдом». Чешский режиссер Богдан Слама посвятил фильм всем матерям, плохим сыновьям, любителям моржевания и курицам.

История 60-летней вдовы Ханы доказывает: никогда не поздно перевернуть свою жизнь. Хана топит печку в холодном доме и переливает обжигающий суп в фарфоровую супницу только чтобы угодить эгоистам-сыновьям. Но все меняется после встречи с любителем зимних заплывов Броней.

– Я очень люблю режиссера Богдана Сламу, – признался программный директор «Края света» Алексей Медведев. – Его не очень хорошо знают в мире, хотя он побеждал на международных кинофестивалях. Может быть, его истории кажутся слишком камерными, домашними. Я терпеть не могу мелодрамы. Фильмы Богдана Сламы – это почти мелодрамы, но, благодаря его честности, такту, открытому взгляду на мир и своих героев, получаются очень человечные истории.

Чешский режиссер уже начал съемки новой киноленты, потому не смог прилететь на сахалинский кинофорум. Но он специально записал приветствие для зрителей «Края света». А в шатре Q&A зрители по Skype пообщались с продюсером фильма Павлом Стрнадом.

– Богдан – ужасно милый и скромный, он совершенно не похож на других кинематографистов, с кем мне приходилось работать. Он живет в деревне и не любит городскую суету, – рассказал Павел.

На заднем дворе своего дома он обустроил пруд, где плавает круглый год. Тихая сельская жизнь и вдохновила Богдана Сламу снять историю о «моржах».

Сахалинские ценители киноискусства также отметили бесподобную игру Зузаны Кронеровой в роли Ханы.

– Был ли кастинг, или роль изначально предназначалась этой блестящей актрисе? – поинтересовалась зрительница.

– Зузана снималась в нескольких фильмах Богдана. Когда он пишет сценарии, то, конечно, рассчитывает на определенного актера, – пояснил продюсер «Женщины со льдом».

Зузана охотно согласилась на роль Ханы. Единственное, что было ей не по нраву, – это заплывы в ледяной воде. Тогда режиссер применил трюк – стал приглашать других актрис на пробы. Кронерову такой поворот событий не устроил, и она быстро стала настоящим «моржом».