В Холмске отметили День знаний

Как и во всех городах и селах Сахалина и Курил, сегодня прозвенел звонок нового учебного года для школьников и студентов Холмска.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», череда торжественных линеек прошла в образовательных учреждениях портового города и района, а также в Сахалинском техникуме отраслевых технологий и сервиса и Сахалинском высшем морском училище имени Т. Б. Гуженко.

Студентов техникума приехал поздравить с Днём знаний мэр района Андрей Сухомесов. Он отметил, что ребятам очень повезло учиться в одном из самых передовых учебных заведений области, и выразил уверенность в том, что коллектив будет идти вперёд в своём развитии, обеспечивая регион грамотными и высококвалифицированными специалистами.

Побывал глава администрации с поздравлениями и в школе №1 Холмска. Пришкольная территория была заполнена нарядными улыбающимися детьми, учителями и родителями. Особенно волновались первоклассники – для них этот день навсегда останется в памяти как самое важное и значительное событие, первый шаг в самостоятельную жизнь. Праздник в средней школе №8 открылся с гимна светлой поре детства, который исполнили сами учащиеся. Здесь особо чествовали не только детей, впервые переступивших порог учебного заведения, но и пополнивших дружный учительский коллектив молодых специалистов. В знаменательный день не подвела погода: прекрасный солнечный день стал своеобразным напутствием для всех тех, кто учится и учит.