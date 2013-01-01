Акция «Дети ждут» пройдет в Южно-Сахалинске

Центр психолого-педагогической помощи семье и детям с 4 по 11 сентября в Южно-Сахалинске проведет акцию «Дети ждут».

В холле третьего этажа ТРК «Сити Молл» жители и гости города могут познакомиться с фотографиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 14 лет, которых можно принять на воспитание в семью.

В рамках акции будет представлена печатная продукция (буклеты, листовки) с информацией для тех, кто уже стал или только планирует стать замещающим родителем.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону

8 (4242) 73 80 84 или e-mail: semya_centre@mail.ru, сообщили в центре.