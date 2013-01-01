По закону снега

Последняя декада августа для многих сахалинцев и курильчан связана с воспоминаниями о губернаторе Игоре Фархутдинове. 14 лет назад 20 августа он и его соратники погибли в авиакатастрофе над Камчаткой. Мы решили рассказать нашим читателям о том, как много сделал Игорь Павлович для развития сахалинского спорта.

Передо мной лежит слегка пожелтевшая от времени вырезка из невельской газеты «Ленинец» за 16 августа 1986 года. Речь в ней идет о праздновании Дня физкультурника на местном стадионе базы тралового флота. Праздник как праздник, вроде бы ничем не примечательный. Точно такой же был в предыдущие годы, точно такой же будет и в последующие.

Но мое внимание привлекла фраза: «Гвоздем» программы стала эстафета 4 по 100 метров, в которой участвовали руководители предприятий и организаций города. По беговой дорожке бежал председатель Невельского горисполкома И. П. Фархутдинов. Этот момент соревнований привлек особое внимание участников. …Потому что каждый хорошо осознавал: от того, как относятся к занятиям физкультурой и спортом сами руководители, зависит развитие этого движения».

Осознавали это не только участники, но и, несомненно, сам Игорь Павлович Фархутдинов. Осознавал и будучи председателем Невельского горисполкома, и мэром Южно-Сахалинска, и губернатором Сахалинской области. Недругов и оппозиционеров у него хватало. Но и те, и другие не могли не признать, что спорту он уделял очень много внимания.

Так было на протяжении всей его управленческой деятельности. Председателем Невельского горисполкома Фархутдинов стал в 1985 году, и уже в декабре того года его можно было видеть на спортивных мероприятиях. Вот что сообщила газета «Ленинец» своим читателям 4 января 1986 года: «С приветственным словом к участникам соревнований, посвященных открытию зимнего сезона, обратился И. П. Фархутдинов». Это первая заметка, в которой его имя связывают со спортом. В дальнейшем их счет перейдет на десятки, а затем и на сотни, если не на тысячи. Где-то Игорь Павлович сам выступит героем спортивных баталий, где-то будет вручать призы победителям, а где-то расскажут о его деятельности, направленной на развитие спорта в островном крае. И довольно затруднительно сказать, чему из перечисленного посвящено большее количество публикаций.

Поэтому меня совершенно не удивляет его участие в легкоатлетической эстафете. Кстати, еще работая в Тымовском, он однажды принял участие в легкоатлетическом пробеге по маршруту Воскресеновка – Кировское. А это, между прочим, без малого 18 километров!