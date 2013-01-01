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15:32 / Сахалинский спорт / спортсмены / губернатор  

По закону снега

Игорь Павлович Фархутдинов во время соревнований по лыжным гонкам

Фамилию Фархутдинова можно было увидеть в протоколах состязаний по лыжам, мини-футболу и бильярду с завидной регулярностью

«Гвоздь» «Ленинца»

Последняя декада августа для многих сахалинцев и курильчан связана с воспоминаниями о губернаторе Игоре Фархутдинове. 14 лет назад 20 августа он и его соратники погибли в авиакатастрофе над Камчаткой. Мы решили рассказать нашим читателям о том, как много сделал Игорь Павлович для развития сахалинского спорта.

Передо мной лежит слегка пожелтевшая от времени вырезка из невельской газеты «Ленинец» за 16 августа 1986 года. Речь в ней идет о праздновании Дня физкультурника на местном стадионе базы тралового флота. Праздник как праздник, вроде бы ничем не примечательный. Точно такой же был в предыдущие годы, точно такой же будет и в последующие.

Но мое внимание привлекла фраза: «Гвоздем» программы стала эстафета 4 по 100 метров, в которой участвовали руководители предприятий и организаций города. По беговой дорожке бежал председатель Невельского горисполкома И. П. Фархутдинов. Этот момент соревнований привлек особое внимание участников. …Потому что каждый хорошо осознавал: от того, как относятся к занятиям физкультурой и спортом сами руководители, зависит развитие этого движения».

Осознавали это не только участники, но и, несомненно, сам Игорь Павлович Фархутдинов. Осознавал и будучи председателем Невельского горисполкома, и мэром Южно-Сахалинска, и губернатором Сахалинской области. Недругов и оппозиционеров у него хватало. Но и те, и другие не могли не признать, что спорту он уделял очень много внимания.

Так было на протяжении всей его управленческой деятельности. Председателем Невельского горисполкома Фархутдинов стал в 1985 году, и уже в декабре того года его можно было видеть на спортивных мероприятиях. Вот что сообщила газета «Ленинец» своим читателям 4 января 1986 года: «С приветственным словом к участникам соревнований, посвященных открытию зимнего сезона, обратился И. П. Фархутдинов». Это первая заметка, в которой его имя связывают со спортом. В дальнейшем их счет перейдет на десятки, а затем и на сотни, если не на тысячи. Где-то Игорь Павлович сам выступит героем спортивных баталий, где-то будет вручать призы победителям, а где-то расскажут о его деятельности, направленной на развитие спорта в островном крае. И довольно затруднительно сказать, чему из перечисленного посвящено большее количество публикаций.

Поэтому меня совершенно не удивляет его участие в легкоатлетической эстафете. Кстати, еще работая в Тымовском, он однажды принял участие в легкоатлетическом пробеге по маршруту Воскресеновка – Кировское. А это, между прочим, без малого 18 километров!

Шиповки на лыжи

В Невельске Игорь Павлович в забегах и в эстафетах участие принимал регулярно. Зимой же он менял шиповки на лыжи. И не такой уж редкостью было газетное сообщение о том, что И. Фархутдинов занял призовое место в состязаниях партийных работников.

Возможно, именно тогда у него родилась идея проводить соревнования для чиновников. В Невельске в те годы они были регулярными. Чиновники бегали, ходили на лыжах, играли в волейбол. На уровне же области подобных состязаний не было. Сейчас – есть. Это спартакиада среди команд администраций городов и районов.

Инициатором ее проведения выступил в свое время именно Игорь Фархутдинов. При этом, он стал и постоянным участником спартакиады. На все виды спорта времени ему не хватало, но в протоколах состязаний по лыжам, мини-футболу и бильярду его фамилию можно было увидеть с завидной регулярностью. С такой же завидной регулярностью он занимал в спартакиаде призовые места.

Наверное, эти виды спорта были у него любимыми. Не зря же он принимал участие в Предновогодней лыжной гонке, Сахалинском международном марафоне.

Естественно, что представители зимних видов спорта не могли жаловаться на невнимание со стороны главы области. Губернатор живо интересовался их достижениями, присутствовал практически на всех соревнованиях, учреждал и вручал призы островным «звездочкам».

Любимая тропа

Просто так «звездочки» не зажигаются. Нужна конкретная помощь, в которой губернатор лыжникам никогда не отказывал. Только благодаря ему 2000 год ознаменовался открытием в Южно-Сахалинске лыжероллерной трассы.

В следующем году было закончено строительство 30-метрового трамплина с искусственным покрытием, в открытии которого Игорь Павлович принял непосредственное участие.

В 2002 году в областном центре появилась «тропа здоровья», которая сразу же стала одним из любимейших мест активного отдыха горожан. Хочется надеяться, что те, кто гуляет по ней, хоть на секунду, но вспомнят, благодаря кому она появилась. В год своей гибели губернатор принял участие в закладке первого камня на месте возведения нового здания лыжной базы, строительство которого было закончено уже после. Игорь Фархутдинов являлся также вдохновителем проекта строительства 70-метрового трамплина.

Не чувствовали себя пасынками и представители других видов спорта. Особенно это касалось футболистов. Фархутдинов, сам игравший в футбол за команду администрации области «Сивучи», понимал, что острову необходима своя профессиональная команда, и вел работу в этом направлении.

Старший тренер холмского «Портовика» Владимир Богумилов говорил, что губернатор в личных беседах обещал ему создание такой команды в 2005 году. И, зная Игоря Павловича, как человека, не бросающего слов на ветер, можно не сомневаться, так бы оно и случилось.

Знал губернатор и все проблемы представителей восточных единоборств. Он помогал им и морально, и материально. К примеру, учредил в 2001 году Кубок губернатора по тхэквондо. Подобные соревнования проводились также по самбо и дзюдо.

Президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Александр Кардаш уверен, что без личного вмешательства Игоря Павловича этот турнир, известный по всему Дальнему Востоку, не состоялся бы. Игорь Фархутдинов, кстати, курировал Соглашение об обмене детскими спортивными делегациями по борьбе дзюдо между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо. Соглашение действует и поныне.

Увеличить обороты

Безусловно, Игорь Фархутдинов понимал, что все это полумеры. Для развития спорта в островной области просто необходима соответствующая законодательная и нормативно-правовая базы.

Еще 20 января 2000 года Сахалинская областная дума приняла Закон Сахалинской области «О физической культуре и спорте в Сахалинской области». В нем были определены основные принципы государственной политики в области физической культуры и спорта; указаны источники финансирования физкультурно-спортивных организаций.

Согласно закону, расходы на финансирование физической культуры и спорта отражаются в областном бюджете самостоятельным подразделом и финансируются целевым назначением в объеме не менее 0,17 процентов от текущих расходов областного бюджета.

В феврале 2002 года на расширенном заседании администрации области был рассмотрен вопрос «О роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни сахалинцев и курильчан». По итогам этого совещания был утвержден план первоочередных мероприятий администрации области в этом направлении. По сути, это была программа действий на 2002-2003 годы. В августе того же года была принята Концепция развития физической культуры и спорта в Сахалинской области на период до 2005 года.

Резюмируя все вышесказанное, нельзя не отметить, что во время губернаторства Игоря Фархутдинова спорт в нашей области переживал период подъема. И то, что поступательное движение вперед на этом не остановилось, а, наоборот, даже увеличило свои обороты, является лучшей данью памяти Игорю Фархутдинову, в груди которого билось поистине спортивное сердце.

Фото из архива минспорта Сахалинской области

Теги  История Спортсмены Губернатор
Автор текста: Борис Храмов

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