Медведя-убийцу ищут на Сахалине

Медведя-убийцу разыскивают на Сахалине. По информации, поступившей в дежурную часть Макаровской районной полиции 1 сентября, косолапый задрал пожилого мужчину.

Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» лесничий Макаровского района Леонид Лукьянчиков, по предварительным данным, трагедия разыгралась неподалеку от села Нового, у расположенного в полутора километрах рыбоводного завода.

- Полицейские рассказали, что им позвонил сын пропавшего мужчины. Наша группа из двух инспекторов уже выехала на место. Сведения о результатах проверки будут к вечеру, - пояснил он.

Лукьянчиков рассказал, что знаком с тем, кто, по словам сына, погиб в лесу от лап медведя. Это опытный охотник, разрешение на добычу медведя у него было. Однако свою роль мог сыграть возраст, пропавшему около 75 лет.