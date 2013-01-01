Сильный ветер и осадки прогнозируют на Курилах

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует сильные осадки и ветер в трех муниципальных образованиях Курил.

Предупреждение сегодня распространило региональное управление МЧС России. Спасатели призывают жителей Курильского, Южно-Курильского и Северо-Курильского районов отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона. Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций.

В штормовом предупреждении говорится, что днем 3 сентября на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается очень сильный дождь. Вечером 3 и ночью 4 сентября прогнозируется ураганный ветер. По данным синоптиков, 4 сентября он затронет территорию Северо-Курильского района.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Людям, находящимся на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов, спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.

Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.

В случае необходимости необходимо звонить на телефон пожарно-спасательной службы 01 (со стационарного) и 101 (с мобильного).