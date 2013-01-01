Выплату в размере 5 тысяч рублей в связи с 70-летием региона уже получили свыше 164 тыс. сахалинских пенсионеров.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», единовременную выплату к юбилею области островные пенсионеры получают по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Предоставляется она автоматически на банковские карты получателей. Кроме того, ее можно получить через почтовые отделения, а также в специализированных учреждениях, где проживают пенсионеры.

Еще одну единовременную денежную выплату в связи с юбилеем области в размере 2 тыс. 500 рублей уже получили более 25 тыс. «детей войны», а также более 22 тыс. ветеранов труда и более 5 тыс. ветеранов труда Сахалинской области.

- Для получения данной единовременной выплаты в размере 2,5 тыс. рублей неработающим пенсионерам - ветеранам труда и ветеранам труда Сахалинской области необходимо обратиться с заявлением в отделение социальной поддержки по месту жительства и представить соответствующий пакет документов. Пенсионерам, отнесенным к категории «дети войны», данная выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Обязательное условие для ее получения - постоянное проживание на территории Сахалинской области, - пояснила министр социальной защиты островного региона Елена Касьянова.

Она добавила, что для получателей, относящихся к категории «дети войны» и имеющих звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Сахалинской области», общая сумма выплат составит 5 тыс. рублей. Получить выплату можно до 20 декабря, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.