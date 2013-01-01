Сахалинский «Край света» завершит концерт Jukebox

После церемонии закрытия VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» сегодня на площади перед Домом регионального правительства состоится концерт группы Jukebox Trio.

Акапельное трио наряду с собственными песнями создает кавер-версии мировых хитов. Группа основана в 2004 году в Казани. Jukebox написали песни к русской версии мультфильма «Элвин и бурундуки», открывали концерты Элтона Джона в Ростове-на-Дону и Aerosmith в Москве, в 2015 году стали финалистами телевизионного шоу «Главная сцена» на канале «Россия», а в феврале 2016 – музыкальными резидентами шоу «Подмосковные вечера» на Первом канале.

Музыкальные видео для группы снимал Александр Андрющенко, один из продюсеров «Притяжения» Федора Бондарчука и режиссер фильма «Напарник», который выйдет в прокат в сентябре 2017 года.

Начало концерта – в 21:00, сообщает оргкомитет фестиваля.