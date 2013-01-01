В Поронайском районе чествовали 266 первоклассников
Торжественные линейки в Поронайском районе собрали в этом году около 2 тыс. 800 школьников.
Из них 266 – первоклашки. Ребятам из городской школы №2 придется потесниться, приняв в полном составе коллектив и учащихся закрытой на ремонт школы №7 Поронайска. А это 446 детей, в том числе 43 первоклассника. Учебный процесс для более чем тысячи школьников потребовал двухсменного обучения.
Именно поэтому сегодня у здания школы прошла не одна, как обычно, а две торжественные линейки. Причем у гостей был еще один повод для радости – в этом году школа №7 принимает детей в 70-й раз.
Поздравить школу с юбилеем пришли руководители района и депутат областной Думы Наталья Захарчук. Напутствуя учеников и учителей, мэр Александр Радомский просил их немного потерпеть соседство.
- Зато когда закончится ремонт, вам будут завидовать все! – пообещал руководитель муниципального образования.
Благодарственные письма и почетные грамоты администрации района и школы вручили отличникам прошлого учебного года и, конечно, педагогам. Удостоились аплодисментов и почетные гости торжества - бывшие учителя, вышедшие на заслуженный отдых. Одна из них, Людмила Михайловна Чернова, празднует в этом году юбилей вместе с родной школой. А Галина Ивановна Рябчинская старше коллеги на 15 лет – ей исполнилось 85, из них она 54 года отдала работе в родном учреждении.
Это был особый день для Виталия Прусса и Александры Емельяненко, выпускника и первоклассницы. Колокольчик в их руках прозвенел громко и заливисто, давая старт новому учебному году.
Капитальное обновление и сейсмоусиление школы №7 по условиям контракта должно завершиться в марте 2019 года. Однако работы идут ударными темпами, и есть вероятность, что коллектив вернется в родные пенаты к следующему 1 сентября.
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