В Поронайском районе чествовали 266 первоклассников

Торжественные линейки в Поронайском районе собрали в этом году около 2 тыс. 800 школьников.

Из них 266 – первоклашки. Ребятам из городской школы №2 придется потесниться, приняв в полном составе коллектив и учащихся закрытой на ремонт школы №7 Поронайска. А это 446 детей, в том числе 43 первоклассника. Учебный процесс для более чем тысячи школьников потребовал двухсменного обучения.

Именно поэтому сегодня у здания школы прошла не одна, как обычно, а две торжественные линейки. Причем у гостей был еще один повод для радости – в этом году школа №7 принимает детей в 70-й раз.

Поздравить школу с юбилеем пришли руководители района и депутат областной Думы Наталья Захарчук. Напутствуя учеников и учителей, мэр Александр Радомский просил их немного потерпеть соседство.

- Зато когда закончится ремонт, вам будут завидовать все! – пообещал руководитель муниципального образования.