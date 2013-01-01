РусГидро проведет юбилейный дальневосточный ИТ-форум на Сахалине

Внедрение и развитие новых информационных технологий в энергетической сфере, создание единого цифрового пространства, привлечение молодых ИТ-специалистов в электроэнергетику станут основными темами для обсуждения на X Дальневосточном ИТ-форуме.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», мероприятие, организатором которого выступает ПАО «РусГидро», пройдет с 4 по 8 сентября в Южно-Сахалинске. В нем примут участие более 10 крупнейших отечественных и зарубежных ИТ-компаний, в том числе «МегаФон, «ЛАНИТ-Партнер», «Лаборатория Касперского», «Унитех», «Ростелеком», IBM, Hp Ent, Lenovo, Check Point Software Technologies, ФГУП «Космическая связь» и другие, а также руководители ИТ-подразделений и связи дочерних обществ РусГидро.

В ходе пятидневной совместной работы будет представлено более 20 тематических докладов, проведено несколько совместных круглых столов. Участники форума смогут обменяться опытом, обсудить последние тенденции в развитии телекоммуникаций, представить свои программно-аппаратные решения.

В рамках мероприятия будут обсуждаться итоги слияния исполнительных аппаратов РусГидро и ПАО «РАО ЭС Востока», текущие проекты по созданию единой учетной системы, а также переход на новую версию системы документооборота, единые форматы ведения корпоративных данных.

Кроме того, на форуме планируется поискать пути решения вопросов по интеграции системы управления технологическим присоединением «Сахалинэнерго» с государственной информационной системой МФЦ в части приема заявок от юридических лиц на централизованное электроснабжение, подключение ИТ-инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2, которая сейчас строится в Томаринском районе, сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго».