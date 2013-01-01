Уикенд в столице: «Край света-2017», хоккей и Данила Козловский

Рекомендуем церемонию закрытия «Края света-2017», матч АХЛ и Данилу Козловского в премьерной комедии

До свиданья, «Край света»

Уикенд стартует с грустного для сахалинцев события – церемонии закрытия VII международного кинофестиваля «Край света». В пятницу гости и участники в 18:30 пройдут по звездной дорожке у Чехов-центра, а затем в 19:15 на его сцене начнется сама церемония. В этот вечер островные киноманы узнают имена обладателей Гран-при «Края света-2017», а также приза зрительских симпатий. Завершат очередной сахалинский кинофестиваль картина «О, Люси» режиссера Ацуко Хираянаги и большой концерт акапельного трио из Казани Jukebox на площади у Дома регионального правительства.

Военный парад

Главным событием этого уикенда станет традиционный парад в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Торжественный митинг и проход коробок военнослужащих и техники стартует 2 сентября в 10:00 на площади Победы областного центра.

Концерт черноморских моряков

Впервые на Сахалине выступит ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота РФ из Севастополя. Кстати, балет ансамбля был финалистом танцевального проекта телеканала Россия «Танцуют все!». Не пропустите в воскресенье уникальный концерт коллектива в ККЗ «Октябрь». Начало – в 18:00. Кстати, в субботу в честь Дня окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов черноморцы выступят в праздничном концерте на площади Победы. Начало – в 20:00.

Для болельщиков

На Сахалин вновь пришел большой хоккей. 3 сентября на арене ледового дворца «Кристалл» стартуют игры очередного сезона Азиатской лиги. Хоккейный клуб «Сахалин» начинает борьбу за кубок АХЛ. В первом матча регулярного сезона он встретится с действующим чемпионом лиги – клубом «Анян Халла» из Южной Кореи. Будет очень жарко, и сахалинским хоккеистам понадобится поддержка земляков. Начало матча – в 18:00.

Для киноманов