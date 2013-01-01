Сахалинцев ждет теплая и почти сухая неделя

Первая полноценная неделя осени на Сахалине будет теплой и преимущественно ясной, сообщается на сайте Сахалинского гидрометеоцентра.

В предстоящие выходные дни на севере острова будет преобладать погода без осадков. Температура ночью 5…10°, в долинах 0…+5°, днем 15…20°. На юге острова в субботу без осадков, температура ночью 4…9, на юго-западном побережье 6…11°, днем 16…21°. В воскресенье возможен небольшой дождь. Температура ночью 6…11°, днем 14…19°.

В понедельник и вторник на Сахалине преимущественно без осадков. Температура ночью 5…10°, днем 16…21°, во вторник до 23°. В дальнейшем временами будет отмечаться небольшой дождь. Температура в ночные часы 8…13°, днем 15…20°, при прояснениях до 24°.

В Южно-Сахалинске в субботу без осадков. Температура ночью 4…6°, днем 19…21°. В воскресенье возможен небольшой дождь. Температура ночью 6…8°, днем 16…18°.

Погода Курильских островов будет зависеть от смещения тайфуна Санву. В субботу он будет еще далеко в Тихом океане, и на островах сохранится спокойная погода, без осадков. Температура ночью 8…13°, днем 15…20°.

В ночь на воскресенье с приближением тайфуна в Южно-Курильском и Курильском районах начнется дождь, усилится ветер. Днем погода испортится еще сильнее: ожидается очень сильный дождь, ветер 20-25 м/с, вечером 33-38 м/с. Погода на юге гряды будет улучшаться днем в понедельник. Во вторник и среду осадков не ожидается, а 7 и 8 сентября возможен дождь. Температура ночью 9…14°, днем 15…20°.

В Северо-Курильском районе в выходные дни без осадков. В понедельник и вторник 4-5 сентября дождь и сильный ветер. Затем до конца недели будет стоять хорошая погода с ночными температурами 8…13°, днем 14…19°.