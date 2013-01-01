«Пропащий дом»: юные сахалинцы сняли пророческую анимацию на «Крае света»

Детская анимационная мастерская «Острова», которую впервые организовали на Сахалинском кинофестивале «Край света», завершила свою работу.

В течение четырех дней преподаватели анимационной студии «ДА» (Санкт-Петербург) Александра Пивоварова, Анна Алтухова и Мария Дубровина учили юных сахалинцев делать анимацию. Итогом их сотворчества стал мультфильм «Пропащий дом», который участники и кураторы мастерской презентовали на открытом показе в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

Сюжет

Кинофестиваль «Край света» По словам преподавателей, анимационный жанр – очень трудоемкий, поэтому буквально кричит о лаконичности и емкости. Мультфильм «Пропащий дом» как раз такой: короткий, но содержательный. Главный герой - мальчик, живет на плавучем острове. Каждый раз, отправляясь купаться в море, он привязывает свою ногу длинной веревкой к берегу, чтобы не потеряться. Однажды на него нападает акула, веревка обрывается, и островок пропадает из виду. В попытке отыскать родную землю он сначала встречает моряка-подводника, который советует ему поискать остров на карте. Но мальчик с грустью замечает, что его там не найти – он все время исчезает со всех карт. В ответ на это моряк дарит мальчику резиновую лодку и предлагает продолжить поиски острова самостоятельно. Дальше главный герой встречает пилота на вертолете – тот сначала предлагает не искать пропажу и отправиться куда-нибудь в другое место. Но мальчик непреклонен: «Нет, я хочу найти свой остров, я хочу домой».

В ответ на это пилот соглашается помочь ему в поиске. И пока они ищут, детские голоса за кадром рассуждают о доме: «Мне нравятся новые места, но все равно Сахалин ближе к сердцу, чем что-то другое». «Когда ты приезжаешь в другое место, сразу теряешься, какой-то застенчивый, страшно немного»… Финал этой истории, конечно, счастливый – случайные попутчики все-таки находят плавучий остров. – Вот если бы я куда-нибудь навсегда улетел из своего дома, через несколько лет все равно бы туда вернулся. Потому что дом – это дом, – такая мысль звучит в конце мультфильма. Зрители, среди которых были в основном родители начинающих мультипликаторов, поинтересовались у юных создателей «Пропащего дома», что было самым сложным в их работе. «Перемещать персонажей, их руки, менять рот, глаза, двигать волны», «безошибочно сказать текст на озвучке, не чихнуть, не засмеяться», «делать фигурки и вырезать их так, чтобы маркер остался», «быть оператором, потому что ты засыпаешь в ожидании того, когда передвинут фигурки», «самое сложное – уходить из кружка», – такие ответы дали дети.