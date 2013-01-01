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20:44 / Центр внимания  

Центр внимания. Выпуск 1 сентября

В этом выпуске: снова за парту, почти как дома, дворник или космонавт, «Край света» дошел до точки и другие новости.

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День знаний

В этом году в Сахалинской области 6 тысяч маленьких сахалинцев впервые сели за парты. Самый массовый наплыв первоклашек в день знаний принимает 26 школа. Там целых 5 первых классов.

Общежитие в Холмске

Отличный старт в страну знаний получают и холмские студенты. В Техникуме отраслевых технологий и сервиса готовят к сдаче новое общежитие. Проект на 150 мест пока не имеет аналогов в Сахалинской области.

Рисунки на фасаде

Дворник, космонавт или нотный стан? Жители улицы Алых роз в Дальнем выбирали, какой рисунок нанести на фасад дома номер 11. Несколько эскизов подготовили для них островные художники. Главное условие - вплести в композицию розу, остальное - на усмотрение творца.

Дорога в Новотроицком

Дорогу в Новотроицком сдают «под ключ». Полностью завершены работы по строительству дорожного полотна, магистраль уже открыли для транспорта. Осталось лишь благоустройство придорожной территории и несколько соединительных фрагментов.

Социальные выплаты

Социальные разовые выплаты в честь 70-летия Сахалинской области уже получили свыше 165 тысяч человек, что составляет 90 процентов от общего числа лиц, имеющих право на этот вид помощи. Вопрос о получении выплат прозвучал в ходе прямой линии с губернатором Олегом Кожемяко.

Парад Победы

Парад военной техники, концерт, праздничный фейерверк. Мероприятия в честь окончания второй мировой войны состоятся в Южно-Сахалинске 2 сентября. На площади Победы в 10 часов утра начнется торжественный митинг. После возложения цветов ветераны отправятся на солдатскую поляну. Вечером горожан ждет концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота.

Редкие грибы

Преодолеть десять с половиной тысяч километров, чтобы насобирать грибов. Такой путь проделали два шведских ученых-миколога. Они прибыли на Сахалин для изучения мацутакэ - редкого и ценного дара островной природы.

Край света

«Край света» дошел до финальной точки. В эти минуты заканчивается седьмой сахалинский международный кинофестиваль. Всю неделю островная столица жила в ритме большого искусства. Десятки тысяч зрителей побывали на показах, обсуждениях картин, поучаствовали в мастерских. Жюри все это время оценивало конкурсную программу.

Завершение кинофестиваля

По традиции завершается «Край света» звездной дорожкой. У Чехов-центра зрители вновь приветствуют и благодарят организаторов фестиваля, известных российских и зарубежных кинематографистов, искусствоведов, продюсеров, режиссеров и актеров. Седьмой фестиваль запомнится сильной конкурсной программой и не менее интересными показами вне основного кино-соревнования. Всю неделю у зрителей был шанс не только увидеть лучшие новинки, но и пообщаться с создателями лент.

Спорт (дайджест)

Хоккейный клуб ПСК «Сахалин» к регулярному Чемпионату Азиатской Лиги готов. В это воскресенье он откроет сезон с участниками предстоящей Олимпиады-2018, действующими Чемпионами АХЛ.

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Комментарии

Просьбы сахалинцев передадут президенту России

СПЧ незнанием ситуации на Сахалине и приездом в период кетовой путины показали свою тщедушность и несостоятельность при Президенте РФ. ПОЗОР!!!

Древний обряд оленеводов провели на севере Сахалина

Макоедова там не было, неправда

Центр внимания. Выпуск 30 августа

Скажите, где еще в интернете можно смотреть выпуски новостей ОТВ? есть ли на ю-тубе?

Ded

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