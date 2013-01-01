На Сахалине открылась кетовая путина

Во второй этап путины-2017 включились сразу несколько промысловых районов Сахалина.

С 1 сентября специализированный промысел кеты начался на северо-восточном побережье острова, на участке от мыса Пильтун до мыса Терпения, а также на юго-восточном – от мыса Тихий до мыса Свободный. А вчера областная комиссия по организации добычи анадромных видов рыб решила добавить к ним еще один участок на юго-востоке – от мыса Свободный до мыса Анива, где промысел кеты прежде планировалось открыть лишь 16 сентября.

Ранее этот вид лососевых попадался в невода при основном специализированном промысле горбуши в восьми районах Сахалинской области. К сегодняшнему дню такой кеты островные рыбаки добыли уже более 4,7 тысячи тонн. В целом, по прогнозу ученых СахНИРО, за нынешнюю путину в островном регионе планируется взять 31,9 тысячи тонн кеты.