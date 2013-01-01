На Сахалин прибыл госсекретарь Республики Беларусь

Госсекретарь Республики Беларусь Григорий Рапота прибыл на Сахалин.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», представитель союзного государства намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня успешно реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. В ходе визита будут изучаться и новые возможности для межгосударственных контактов на уровне регионов.

Одним из ярких примеров развития сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь стал реализуемый на Сахалине крупный аграрный проект. В селе Раздольном Корсаковского района при участии партнеров из братского государства возводится молочно-товарная ферма на 1000 голов дойного стада с агрогородком на 50 домов приусадебного типа. Начинание уже получило высокие оценки глав двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Предприятие, которое начнет работать в этом году, назвали образцовым. При выходе на проектную мощность оно будет ежегодно давать Сахалину более 7 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса.

Неподалеку от новой фермы заложен фруктовый сад. В этом году здесь высадили 8,5 тыс. саженцев плодовых деревьев – яблонь и груш, привезенных из соседнего государства.

Белорусские опыт и технологии широко востребованы и в других сферах экономики региона – ЖКХ, общественном транспорте и угольной отрасли. Многие предприятия стран сегодня связывают прочные контакты. К примеру, на самом крупном Солнцевском угольном разрезе работают самосвалы-гиганты марки «БелАЗ». Они способны перевозить 220 тонн угля. Едва ли не в каждом хозяйстве есть тракторы «Беларус», а на дорогах острова можно встретить грузовики и автобусы марки «МАЗ». Кроме техники, область закупает в республике качественные продукты питания: молоко, масло и мясо птицы. По итогам 2016 года объем взаимной торговли Сахалинской области и Республики Беларусь вырос в три раза (к уровню 2015) и достиг отметки 390 млн рублей.

- Мы понимаем, что это только начало процесса и оно очень динамичное. Самое главное – взаимоотношения имеют устойчивую тенденцию к росту, - заметил Григорий Рапота. - Здорово, что Сахалин нашел надежных партнеров в Республике Беларусь. В этом - немалая заслуга руководства области.

Госсекретарь добавил, что планирует подробно ознакомиться с реализацией совместных российско-белорусских проектов на острове. Это поможет понять, чем можно дополнительно помочь Сахалину в использовании ресурса межгосударственного развития экономики. - Республика Беларусь для островного региона является важным торгово-экономическим партнером. У нас установились дружественные взаимоотношения, которые, уверен, необходимо расширять и дальше. Региону это принесет существенные выгоды, в частности, поможет решить задачу по обеспечению качественными продуктами питания, - подчеркнул встречавший гостя губернатор Олег Кожемяко.

Вместе с высоким гостем в область прибыла группа журналистов из ведущих российских и белорусских СМИ. В ходе поездки их ознакомят с особенностями и достопримечательностями региона, потенциалом для его развития, сообщает пресс-служба главы региона.