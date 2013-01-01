ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск 2 сентября

День знаний

Главное событие недели - это, конечно же, День знаний. Первого сентября за парты сели более 56 тысяч сахалинских школьников. А для тех, кто пошёл «в первый раз в первый класс» дорога к знаниям началась с приятного сюрприза.

Открытие хирургического корпуса

Свой хирургический корпус появился в сахалинском онкологическом диспансере. Это серьезное событие для островного здравоохранения. Сегодня доля пациентов, нуждающихся в операциях, составляет 25%. В последние годы эта цифра стабильно растет.

Автолавка на Итурупе

Птицефабрика «Островная» начала поставки своей продукции на Курилы. Первым городом, где побывала автолавка с курицей и яйцом, стал Курильск на Итурупе. Крупную партию свежей сахалинской продукции там раскупили в считанные часы.

Великий маэстро

Российское и мировое музыкальное сообщество понесло тяжелую утрату. В среду, в Москве, на 39-ом году жизни, скончался скрипач Дмитрий Коган. Причина смерти - онкологическое заболевание. Музыкант был частым гостем на Сахалине. Невельчане хорошо помнят благотворительный концерт, который он дал в полуразрушенном землетрясением городе в 2007 году. А в 2008-м знаменитый скрипач стал почетным гражданином Невельска.

Спасение людей

Следователи проводят проверку по факту смерти 16-летнего сахалинца, утонувшего в холмском селе Садовники. Напомню, в прошлое воскресенье поступило сообщение о том, что на берегу моря в районе дома №111 по улице Колхозной в Яблочном обнаружено тело подростка.

Газификация Владимировки

Газпром планирует начать газификацию Владимировки в следующем году. Эта информация была озвучена на встрече губернатора с представителями корейской общественности. Жители этого микрорайона пожаловались, что печное отопление частного сектора создает сильное задымление.

Льготы для сахалинцев

Сахалинцы, которые платят значительные суммы за услуги ЖКХ, могут воспользоваться субсидией. Средства на эту льготу выделяются из регионального бюджета. Ежегодно ею пользуется около двадцати тысяч человек. Какой категории островитян положено субсидирование?

Находка для музея

За хорошую коммуналку никаких денег не жалко. Вот, например, в Холмске обнаружили уцелевшую водопроводную трубу, которая пролежала под землёй почти век. Находка изготовлена из дерева и, судя по предварительному анализу, изготовлена в период Карафуто.

Уборка городских дорог

С дорог областного центра ежесуточно сметают более тридцати тонн пыли и мусора. Работа по уборке городских автомагистралей проводится по ночам. Всего на улицы Южно-Сахалинска выходит около четырех десятков единиц техники. Это подметально-вакуумные и поливальные машины.

Домашних матчей не будет

Футбольной команде ПСК «Сахалин» запретили играть на поле стадиона «Спартак» в рамках первенства страны. Такое решение вынес Российский футбольный союз. Причина давняя: неудовлетворительное состояние искусственного газона, он стал более жёстким. Теперь островитянам приходится проводить матчи только в гостях.

Исчез с карты на сутки

Интернет-пользователей накануне ошарашил сервис «Яндекс-карты». Там с радаров пропал Сахалин. Остров отображался на максимальном отдалении в 3000 километров, но при увеличении на схеме - место, где находится регион, было пустым.

Первый гастрономический фестиваль

14 сахалинских ресторанов и десятки авторских блюд. Первый фестиваль Сахалинской кухни «Вкус на высоте» пройдёт в областном центре 9 и 10 сентября на «Горном Воздухе».

Грибы для японцев

Не дожидаясь фестиваля, свой гастрономический интерес к Сахалину проявили два шведских ученых-миколога. Они преодолели путь в десять тысяч километров, чтобы насобирать грибов. Предметом научного интереса гостей стало мацутакэ - редкий и ценный дар островной природы. В лес по грибы вместе с заморскими энтузиастами отправилась и наша съемочная группа.

Под открытым небом

И наконец, «Край света». Вся неделя прошла под знаком Кино. Одна из фишек форума - это кинопоказы под открытым небом. Каждый вечер летняя сахалинская прохлада не останавливала сотни зрителей. На одном из сеансов была представлена программа экологического кино.

Закрытие "Края света"

Итак, седьмой международный кинофестиваль «Край света» ушел в историю. Тысячам сахалинцев под занавес лета был подарен праздник под названием Кино.