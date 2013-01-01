За парты в Невельском районе в этом году сели 1800 учеников

С Днем знаний в Невельском районе сегодня поздравили 1 тыс. 800 учеников, в том числе 181 первоклассника.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», торжественные линейки первого школьного дня прошли во всех населенных пунктах муниципального образования.

Особенно торжественно он прошел в сельской школе Горнозаводска. С Днем знаний поздравили учеников, педагогов и родителей первый вице-мэр городского округа Владимир Копылов и Герой Социалистического труда Михаил Смоленцев.

Гости отметили, что сегодня уделяется все больше внимания созданию максимально комфортных условий для получения качественного образования. А задача ребят – стараться хорошо учиться, получать все необходимые знания, которые в дальнейшем помогут им уверенно идти по жизни, найти дело по душе и воплотить в жизнь свои мечты. К поздравлениям присоединились руководитель образовательного учреждения Тамара Ким и родители.

Также Владимир Копылов поздравил учащихся Сахалинского политехнического центра №5, а знатный шахтер пообщался с ребятами, обучающимися по специальности «Машинист на открытых горных работах». По поручению мэра Невельского района, учащихся и педагогов школ райцентра и села Шебунино поздравили вице-мэры.

О начале нового учебного года в каждой из школ района, по традиции, возвестил звон колокольчика в руках учащихся первого и одиннадцатого классов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.