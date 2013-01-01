Жители Дальнего выбрали рисунок для еще одного фасада дома

Жители села Дальнего в Южно-Сахалинске согласовали очередной рисунок, который нанесут на фасад дома. Он станет уже третьим в навигационном проекте сообщества «АРТ-Сахалин», который украсит новый жилой микрорайон.

Презентацию вариантов фасадных рисунков на улице Алых роз провели поздно вечером. В темноте луч проектора нанес изображение на унылую стену трехэтажки. Среди эскизов - космонавт с розой - воздушным шаром, нотный стан с автографом Аллы Пугачевой, дворник, сметающий лепестки опавших цветов и Маленький принц с розой в колбе. Выбрать жителям оказалось невероятно сложно.

После бурных обсуждений компромисс был найден. Фасад дома украсит космонавт. Однако его доработают, открыв шлем, - так он будет выглядеть более дружелюбно. К работе художники приступят уже 4 сентября.

Один из авторов проекта, художник, дизайнер Алексей Дружинин сообщил, что эскизы подготовили пять членов сообщества «АРТ-Сахалин», а также пояснил, почему именно на этом фасаде появится очередной рисунок.

- Нам очень нравится название улицы Алых роз, а этот дом здесь стоит первым. Его хорошо видно и из детского сада, и вообще отовсюду. Приятно, что отзывов о проекте, который за свои деньги воплощают художники-энтузиасты, - много. И большинство из них - положительные. Нам удалось договориться с руководством села и управляющей компанией, теперь главное – согласовать эскиз с жителями, - поделился он.

Генеральный директор компании-застройщика «Армсахстрой» Саркис Акопян от уже воплощенных идей в восторге и с нетерпением ожидает реализации следующей задумки художников.

- Всем известна фраза «Красота спасет мир». Ведь, если улица, дома, дворы красиво сделаны, жителям и мусорить не захочется. Да и настроение улучшается. Поэтому с нашей стороны ему только поддержка, - подчеркнул он.

Депутат областной Думы Сергей Бондарев назвал художественно-навигационный проект событием знаковым.

- Видно сразу: там - улица Московская, эта - Алых роз. Чтобы, несмотря на вывески, можно было определить, что это за улица. Рисунки должны радовать, люди становятся теплее и добрее, - заметил он.

А его коллега Андрей Хапочкин поделился мнением, что молодые талантливые художники, работающие на добровольных началах, могли бы получать поддержку из бюджета на системной основе.

- Художники могут получать помощь государства, создавая красоту в наших мирокрорайонах, в нашем городе, - отметил депутат.

Между тем Дружинин сообщил, что замысел стрит-арт-проекта - появление хотя бы одного навигационного фасада на каждой улице. И новым микрорайоном Дальнего художники не ограничатся. Дальше они выйдут и жилые районы областного центра.