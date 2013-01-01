Золотое кольцо и кожаное лицо: что посмотреть в сентябре

Кинофестиваль «Край света» окончен, но кино продолжается. РИА «Сахалин-Курилы» подготовило для вас список самых ярких и потенциально интересных премьер сентября.

Про любовь. Только для взрослых

Вторая часть киноальманаха про отношения в современном мегаполисе. В этот раз взрослее, злее и более поверхностно. Для тех, кто хочет посмотреть «что-нибудь про мужчин и женщин», но к откровениям пока не готов. В кино с 1 сентября.

Оно

«Темная башня» ожидаемо провалилась, но у фанатов короля ужасов Стивена Кинга есть еще надежда. Свежая экранизация кинговского It обещает стать глубже и интереснее фильма восьмидесятых: фанаты в свое время критиковали то кино за слабую связь с книгой. А та была не только (и не столько) про клоунов-убийц, а скорее про проблемы взросления в маленьком неуютном городке. Премьера 7 сентября.

Удача Логана

Криминальная комедия от самого нехарактерного голливудского режиссера Стивена Содерберга. Первые отзывы впечатляют (81% на Rotten Tomatoes), так что, скорее всего, нас ждет увлекательное и зажигательное кино. Которое вы забудете, как только выйдете из кинотеатра, — таков Содерберг. Смотреть с 7 сентября.

В гостях у Элис

Романтическая комедия с Риз Уизерспун от дебютантки Холли Мейерс-Шайер (играла в ряде таких же проходных ромкомов). Трейлер обещает образчик киношек для похода на свидание: настроение не испортит, грузить не станет, да и ладно. В кино с 7 сентября.

Напарник

Плохо нарисованный младенец хрипит голосом Сергея Гармаша в криминальной комедии о разборках во Владивостоке. Место действия — наверное, единственная причина ознакомиться с этим странным фильмом. Премьера 14 сентября.

Kingsman: золотое кольцо

Вторая часть экранизации комикса о безупречно одетых британских спецагентах. Обещает быть такой же смешной, заводной, да еще и Колин Ферт вернется. Премьера 21 сентября.

Техасская резня бензопилой: кожаное лицо

Приквел легендарного слэшера получает смешанные отзывы западных кинокритиков, поэтому ожидания сразу лучше занизить. В лучшем случае мы получим занятный фильм про расчленение незадачливых американцев, в худшем — плохой фильм про расчленение незадачливых американцев. Точно узнаем 21 сентября.

Заложники