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18:10 / Общество / творчество / дети  

Поронайский центр детского творчества отпраздновал новоселье

Символически в День знаний перерезали красную ленточку у дверей нового здания Поронайского центра детского творчества (ЦДТ).

До этого дня он практически кочевал по другим учреждениям, соседствуя с детской школой искусств, а потом заняв часть помещений в здании местного кинотеатра. Местные власти проблемой озаботились и решили отдать детям двухэтажный особняк в центре города. Ранее здесь располагались филиал Госбанка и расчетно-кассовый центр. За лето строители перепланировали и привели в порядок внутренние помещения. А коллективу ЦДТ понадобилась пара недель, чтобы переехать в своё новое здание.

Как сообщила и. о. директора ЦДТ Евгения Волк, здесь будет работать 21 творческое объединение. На лепку, вокал, экологию, английский язык, журналистику, раннее развитие, туризм, робототехнику и другие направления записано около 500 ребят. Новинка этого учебного года – кружок детского телевидения «Кидс ТВ».

- Хотелось бы сказать огромное спасибо тем, кто подарил нам замечательную возможность иметь собственное здание, – отметила в своем выступления руководитель ЦДТ. - Отдельная благодарность мэру Александру Радомскому и основному подрядчику при строительстве Вдадиславу Зиновьеву. Примечательно, что столь значимое событие происходит в год нашего 65-летия!

Поздравить коллектив с новосельем пришли Александр Радомский и его заместители, представители местных управлений культуры и образования, депутат регионального парламента Наталья Захарчук. Гости искренне порадовались за педагогов и детей, которые наконец-то обрели свой дом, да еще и с новыми, светлыми помещениями.

Право перерезать красную ленточку предоставили учащейся объединения «Стимул» Диане Леоненко, мэру Александру Радомскому и местному депутату Эдуарду Зиновьеву. После этого для гостей провели экскурсию по новенькому Центру детского творчества. Занятия начнутся здесь 8 сентября.

Теги  Дети ТВ Творчество
Автор текста и фото: Юлия Крупьянская

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Комментарии

Просьбы сахалинцев передадут президенту России

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Ded

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