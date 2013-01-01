Поронайский центр детского творчества отпраздновал новоселье

Символически в День знаний перерезали красную ленточку у дверей нового здания Поронайского центра детского творчества (ЦДТ).

До этого дня он практически кочевал по другим учреждениям, соседствуя с детской школой искусств, а потом заняв часть помещений в здании местного кинотеатра. Местные власти проблемой озаботились и решили отдать детям двухэтажный особняк в центре города. Ранее здесь располагались филиал Госбанка и расчетно-кассовый центр. За лето строители перепланировали и привели в порядок внутренние помещения. А коллективу ЦДТ понадобилась пара недель, чтобы переехать в своё новое здание.

Как сообщила и. о. директора ЦДТ Евгения Волк, здесь будет работать 21 творческое объединение. На лепку, вокал, экологию, английский язык, журналистику, раннее развитие, туризм, робототехнику и другие направления записано около 500 ребят. Новинка этого учебного года – кружок детского телевидения «Кидс ТВ».