Десять РУЗов установят на нерестовых реках Сахалина

На очередном заседании региональной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб решено установить десять рыбоучетных заграждений (РУЗ) на нерестовых реках Сахалина.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», это сделано в соответствии с рекомендациями отраслевой науки.

На РУЗаз, которые появятся на реках Фирсовке, Очепухе, Лазовой, Нитуй и Бахура, пользователи рыбопромысловых участков смогут изымать рыбу в счет установленных им объемов промысла кеты.

- На всех этих водоемах действуют рыбоводные заводы, которые выпускают мальков кеты, - прокомментировала решение комиссии временно исполняющая обязанности директора СахНИРО Валентина Жарикова. – А естественные нерестилища этого вида тихоокеанских лососей здесь отсутствуют. Поэтому заводы, которые одновременно являются пользователями промысловых участков, получили право изъятия кеты.

Также РУЗ с правом изъятия кеты появится на реке Калинке, где, по данным науки, существует опасность переполнения естественных нерестилищ этого вида тихоокеанских лососей.

- На четырех водных объектах – это реки Ударница, Сова, Кострома и пролив Красноармейский – появятся рыбоучетные заграждения, которые предназначены исключительно для учета численности производителей, - добавила Валентина Жарикова. – Изъятие рыбы на них проводиться не будет, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.