Сахалинские военные отразили высадку «противника» у берегов Сахалина

Третий заключительный этап батальонно-тактических учений прошёл 1 сентября на Успенском полигоне Анивского района.

Учения стартовали 29 августа. Они проводятся с рамках плановой подготовки бригады танкового батальона 39-й Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса. В последний день островные военные отрабатывали отражение высадки морского десанта противника.

По словам командира бригады, полковника Рустама Юсупова, согласно легенде учений, командир батальона получил боевую задачу подготовить и вести противодесантную оборону в представленном районе, отразить высадку вероятного противника и не дать ему продвинуться вглубь острова.

По сценарию сначала бригада перешла к обороне морского побережья, но позже была вынуждена отступить. Вскоре танковый батальон вместе с общевойсковым резервом провел контратаку и восстановил положение по переднему краю обороны. В дальнейшем они сорвали планы противника по захвату побережья и вынудили его отойти в море.

- Командиры подразделения батальона с поставленной задачей справились, укрепили свой богатый опыт практических действий, показали высокую пулевую выучку и в очередной раз доказали свою боеспособность. Считаю, подразделения бригады способны выполнить любую боевую задачу по обороне Сахалина, - резюмировал Юсупов.

В операции принимали участие не только танкисты, но и мотострелки, артиллеристы, разведчики, а также подразделения инженерно-сапёрного и боевого обеспечения. Всего было задействовано более 50 единиц техники, включая танки Т-72Б3, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», МТЛБ, гаубицы и другие. Кроме того, военные использовали беспилотные летательные аппараты. - Сейчас у нас идёт внедрение новых форм и методов ведения боя. Во-первых, это повышает практические навыки, качество выполнения поставленных задач, а также позволяет сократить время для принятия решения по огневому поражению и по тактическим действиям на поле боя, - отметил полковник. Новейшим беспилотником «Элерон-3» управлял сержант Александр Костин. - Аппарат предназначен для воздушной разведки и самое главное - для корректировки огня артиллерии, - рассказал он. – На встроенную специальную флешку записывается видео.