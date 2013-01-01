Сахалинские спасатели поздравили кадетов с Днем знаний

В рамках Года гражданской обороны на площади Славы Южно-Сахалинска участники партнерской программы «Что делать в ЧС» организовали праздник.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», юные сахалинцы и их родители увидели торжественную линейку кадетской школы, выставку аварийно-спасательной техники и участвовали в интерактивных уроках по безопасности.

Зрителей поздравили стихами первоклассники, выпускники и хореографические ансамбли исполнили несколько танцевальных номеров, на протяжении всего мероприятия играл школьный духовой оркестр. С напутственными словами к ребятам обратились начальник регионального управления МЧС России Денис Ильинов, представители областного министерства образования и компании «Сахалин Энерджи».

- Хочется пожелать тем, кто только начал свой школьный путь, хорошей учебы, их родителям терпения, а выпускникам – успешной сдачи ЕГЭ, определиться с будущей профессией и продолжить дальше учебу или работу на благо нашей страны, – сказал Денис Ильинов.

После линейки открылась выставка аварийно-спасательной техники и оборудования экстренных служб. Огнетушители, тренажеры сердечно-легочной реанимации, специальные костюмы – лишь немногое из того, что смогли увидеть посетители мероприятия. На выставке также была представлена различная пожарная техника, которую юные школьники осмотрели не только снаружи, но и изнутри. Одновременно на площади Славы прошли интерактивные уроки по безопасности от «Сахалин Энерджи». Ребятам презентовали комикс «Осторожно, лесной пожар». Вместе с Сеней и котом Васькой детям рассказали о безопасности на воде, при возникновении лесного пожара, при угрозе заражения гриппом и о построении безопасного маршрута в школу. Секции сопровождались увлекательными викторинами, а на экране машины МЧС ребятам показывали познавательные мультфильмы о безопасности, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.