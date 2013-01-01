Горячий азиатский лёд
Хоккейный клуб ПСК «Сахалин» к регулярному Чемпионату Азиатской Лиги готов. В это воскресенье он откроет сезон с участниками предстоящей Олимпиады-2018, действующими Чемпионами АХЛ.
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Хоккейный клуб ПСК «Сахалин» к регулярному Чемпионату Азиатской Лиги готов. В это воскресенье он откроет сезон с участниками предстоящей Олимпиады-2018, действующими Чемпионами АХЛ.
Просьбы сахалинцев передадут президенту России
СПЧ незнанием ситуации на Сахалине и приездом в период кетовой путины показали свою тщедушность и несостоятельность при Президенте РФ. ПОЗОР!!!
Древний обряд оленеводов провели на севере Сахалина
Макоедова там не было, неправда
Центр внимания. Выпуск 30 августа
Скажите, где еще в интернете можно смотреть выпуски новостей ОТВ? есть ли на ю-тубе?
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