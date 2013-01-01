Горячий азиатский лёд

Хоккейный клуб ПСК «Сахалин» к регулярному Чемпионату Азиатской Лиги готов. В это воскресенье он откроет сезон с участниками предстоящей Олимпиады-2018, действующими Чемпионами АХЛ.