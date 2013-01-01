Гран-при VII Сахалинского «Края света» жюри отдало «Аритмии»

Торжественная церемония закрытия VII Сахалинского кинофестиваля «Край света» завершилась сегодня в Чехов-центре.

Безусловно, и участники, и зрители с нетерпением ожидали вердикта международного жюри, которое должно было определить победителей в четырех номинациях. Можно сказать, что островной фестиваль стал триумфом для творческого коллектива фильма «Аритмия». Картина получила Гран-при с 1 млн рублей в придачу и приз зрительских симпатий, а артист Александр Яценко победил в номинации «Лучшая мужская роль». Оказалось, что островные киноманы чувствуют в унисон с жюри «Кинотавра» и «Края света». Вообще, конечно, это редкий случай, когда мнение профессионалов совпадает с предпочтениями любителей. Кстати, у Александра Яценко есть аналогичная награда за роль в предыдущем фильме Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь», которая участвовала в конкурсе 2014 года.

Приз исполнителю главной роли в «Аритмии» вручала актриса Алиса Хазанова. Она поделилась секретом, что мнение по кандидату было единодушным у всех членов жюри. И, конечно, ее слова о том, что Александр Яценко заставил наши сердца биться неровно, мог сказать каждый зритель, голосовавший за эту работу. Вышедшие за наградами актер и режиссер были предельно кратки. От волнения и неожиданности, признались гости. Думаю, зрители поддержали бы и обладателя специального приза жюри VII «Края света». Его удостоен аргентинский авторский тандем в составе Гастона Дюпра и Мариано Кона, создавший одну из сильнейших картин конкурсной программы «Почетный гражданин». Награду вручал маэстро анимационного кино Кодзи Ямамура. И это очень примечательно, потому что японский мастер является горячим поклонником южноамериканской литературы, а его любимым автором – аргентинский классик Хорхе Луис Борхес. По мнению Кодзи Ямамура, фильм о противостоянии эгоизма художника и эгоизма жителей заслуживает этой награды.