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21:29 / Культура / Кинофестиваль «Край света» / конкурсы  

Гран-при VII Сахалинского «Края света» жюри отдало «Аритмии»

Торжественная церемония закрытия VII Сахалинского кинофестиваля «Край света» завершилась сегодня в Чехов-центре.

Безусловно, и участники, и зрители с нетерпением ожидали вердикта международного жюри, которое должно было определить победителей в четырех номинациях. Можно сказать, что островной фестиваль стал триумфом для творческого коллектива фильма «Аритмия». Картина получила Гран-при с 1 млн рублей в придачу и приз зрительских симпатий, а артист Александр Яценко победил в номинации «Лучшая мужская роль». Оказалось, что островные киноманы чувствуют в унисон с жюри «Кинотавра» и «Края света». Вообще, конечно, это редкий случай, когда мнение профессионалов совпадает с предпочтениями любителей. Кстати, у Александра Яценко есть аналогичная награда за роль в предыдущем фильме Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь», которая участвовала в конкурсе 2014 года.

Приз исполнителю главной роли в «Аритмии» вручала актриса Алиса Хазанова. Она поделилась секретом, что мнение по кандидату было единодушным у всех членов жюри. И, конечно, ее слова о том, что Александр Яценко заставил наши сердца биться неровно, мог сказать каждый зритель, голосовавший за эту работу. Вышедшие за наградами актер и режиссер были предельно кратки. От волнения и неожиданности, признались гости.

Думаю, зрители поддержали бы и обладателя специального приза жюри VII «Края света». Его удостоен аргентинский авторский тандем в составе Гастона Дюпра и Мариано Кона, создавший одну из сильнейших картин конкурсной программы «Почетный гражданин». Награду вручал маэстро анимационного кино Кодзи Ямамура. И это очень примечательно, потому что японский мастер является горячим поклонником южноамериканской литературы, а его любимым автором – аргентинский классик Хорхе Луис Борхес. По мнению Кодзи Ямамура, фильм о противостоянии эгоизма художника и эгоизма жителей заслуживает этой награды.

Несколько неожиданным для зала, на мой взгляд, стало решение жюри о вручении награды за лучшую женскую роль чешской актрисе Сюзанне Кронеровой. Ее замечательная работа в картине «Женщина со льдом» покорила профессионалов. Приз получал программный директор фестиваля Алексей Медведев, поскольку режиссер Богдан Слама из-за визы не попал в Россию. Награда попала точно по адресу, потому что «Женщина со льдом» - любимое детище Алексея Медведева, в чем он неоднократно признавался публично. Хотя, по его словам, все девять конкурсантов – его дети, и он одинаково болел за всех.

Вручавший приз актер Петр Федоров тоже признался, что настолько прикипел к конкурсным работам, что у него родилось ощущение, что он сам снимался в каждом из этих фильмов. Единственную роль, которую бы он не смог сыграть, это женская. Шутка имела успех у зрительного зала.

А вот лучшей режиссерской работой жюри признало российский фильм грузинского мастера Резо Гигинеишвили «Заложники». Он не смог присутствовать на церемонии, но Алексей Агранович смог связаться с ним по телефону и режиссер из Калифорнии тепло поблагодарил за награду жюри и особенно сахалинского зрителя.

Второй год на «Красе света» вручается премия мэра Южно-Сахалинска. Как рассказал Сергей Надсадин, в интернет-голосовании на лучший фильм сахалинских режиссеров из 3064 горожан 54% респондентов отдали свои симпатии работе Дмитрия и Дениса Моисеевых «В объятиях моря». Коллектив кроме признания земляков получил и финансовую поддержку в 300 тысяч рублей.

Теги  Конкурсы Кинофестиваль «Край света» Награда
Автор текста и фото: Мария Снегирева

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Комментарии

Просьбы сахалинцев передадут президенту России

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Ded

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