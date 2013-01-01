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08:45 / Общество / уроки / школьники  

Сахалин впервые участвовал во всероссийском открытом уроке

Сахалинская область стала новым регионом-участником Всероссийского открытого урока под названием «ПроеКТОрия».

Он стартовал в День знаний и посвящен профессиональной ориентации школьников. В программе открытые лекции руководителей крупных корпораций и компаний – Ростелеком, Росатом, РЖД, Роскосмос, сообщила корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Васильева.

Их задача – обозначить перед виртуальной аудиторией основные приоритеты специальностей, которые востребованы у них сейчас или будут необходимы совсем скоро. Первым выступил руководитель Ростелекома Михаил Осеевский. Он рассказал о перспективах новых информационных технологий и пожелал школьной аудитории страны радости в получении знаний, а родителям и педагогам – терпения.

Планируется так же сеанс видеосвязи с космонавтами, которые находятся сейчас на орбите. Затем должен появиться главный гость (им станет либо глава государства, либо премьер-министр), который выскажет школьникам свои пожелания в новом учебном году. Школьники могут принять участие в интерактивном голосовании на сайте «ПроеКТОрии».

Возможность подключиться к уроку есть у всех желающих, кто имеет компьютер или любой другой гаджет.

Наблюдать интернет-трансляцию на большом экране и участвовать в ней наши школьники вместе с педагогами смогли из Газпром-класса южно-сахалинского лицея №1. 11-классник Никита Ледин задал вопрос президенту РЖД Олегу Белозерову о перспективах скоростного железнодорожного сообщения Сахалина с материком.

– Соединение острова с Транссибирской и Байкало-Амурской магистралями имеет большое значение, и у нас есть такие планы – ответил президент РЖД. – Не факт, что там будет курсировать скоростные составы, здесь нужно подсчитать экономическую выгоду, но ясно то, успешное развитие Дальнего Востока во многом зависит от надежного транспортного сообщения материковой части с Сахалином. Здесь для выпускников открываются широкие возможности.

По мнению Светланы Васильевой, учащиеся лицея №1 смогут задать действительно актуальные вопросы всем гостям и лекторам, к этой встрече в День знаний они готовились основательно.

– Подобные уроки профориентации в формате Интернет-трансляции хорошее подспорье для будущих выпускников и учащихся старших классов, – убеждена учитель истории и обществознания лицея южно-сахалинского №1 Татьяна Пак. – Выбор профессии – дело ответственное, и в наше время ученикам требуется немало времени, чтобы определить свои склонности к той или иной профессии, что им будет по душе, а что нет. У нас в лицее есть несколько профилей обучения для старшеклассников, и это помогает им найти не только любимый предмет, но и в конечном итоге найти себя. Подобные уроки всероссийского масштаба позволяют лучше понять, где можно приложить свои силы с максимальной отдачей.

Всего для участия в открытом уроке выбрали 24 региона. Все наши школы потом могут получить запись всей трансляции – не у всех из за разницы во времени с Москвой есть возможность собраться в аудитории. Напомним, что трансляции началась в 09:00 по московскому времени из Ярославля, когда на Сахалине уже было 17:00. По плану она продлится до 22:00 местного времени.

Теги  Школьники Уроки
Автор фото: Евгений Аверин

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Комментарии

Просьбы сахалинцев передадут президенту России

СПЧ незнанием ситуации на Сахалине и приездом в период кетовой путины показали свою тщедушность и несостоятельность при Президенте РФ. ПОЗОР!!!

Древний обряд оленеводов провели на севере Сахалина

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Скажите, где еще в интернете можно смотреть выпуски новостей ОТВ? есть ли на ю-тубе?

Ded

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