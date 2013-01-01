Звезды «Края света» простились с сахалинцами до следующего лета

Участники и гости прошли вновь по красной фестивальной дорожке, получили свою долю аплодисментов и улыбок поклонников. Многие из них стали уже друзьями сахалинцев – начиная с генерального продюсера Алексея Аграновича и Алексея Медведева и заканчивая руководителями шести воркшопов. Особенно горячо приветствовали глав детских мастерских их юные ученики.

Зрители смогли пожать руки и сделать селфи с героем фильма «Аритмия» Александром Яценко, который прилетел на Сахалин позже – как раз к показу конкурсного фильма.

Наверняка все сахалинцы запомнили имена членов международного жюри, с которыми просмотрели все девять конкурсных фильмов. Это актеры Алиса Хазанова и Петр Федоров, японский режиссер-аниматор Кодзи Ямамура, его индийский коллега Ананд Ганди и председатель жюри, режиссер документального и игрового кино Марина Разбежкина.