Преодолеть биологию и войти в «облако»: жюри «Края света» поделилось уроками фестиваля

На итоговой пресс-конференции члены жюри VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» ответили на вопросы, которые задавали сами себе во время церемонии открытия.

Помимо этого, судьи раскрыли и некоторые подробности процесса выбора победителя.

Первым на свой собственный вопрос, который, кажется, в деталях не помнит и он сам, ответил Ананд Ганди. Словоохотливый индус по обыкновению пустился в философские рассуждения.

— В широком контексте трех миллиардов лет наш человеческий вид очень молод. Нам всего несколько тысяч лет. И до сих пор наша коллективная интуиция стремится к определенности: грубо говоря, мы не хотим переживать, что выйдя из дома нас может настигнуть опасность. Мы стремимся к спокойствию, благополучию. Из фильмов, которые я смотрел на фестивале, мне было интересно узнать, отражается ли в них намерение человека преодолеть биологию, стать кем-то иным. Мне кажется, в этих картинах эта тема однозначно есть, - рассказал режиссер.

Марина Разбежкина решила поиграть в метафоры. — Однажды в горах я увидела под собой густой туман, фактически облако. Я вошла в него и почувствовала жуткий холод и сырость. После чего вернулась на чудесные и комфортные альпийские луга. На этом фестивале я искала ответ на вопрос: стоит ли нам добровольно спускаться вот в такое сырое и неприятное облако или лучше остаться на поверхности. Ответ — стоит. Если мы будем стремиться только к прекрасному и не будем наблюдать драму, которая существует рядом, мы будем практически беззащитны, - пришла к выводу мастер документального и игрового кино.

— Познаем ли мы себя, узнавая себя на экране? — вновь вопрошает Петр Федоров. — Такой вопрос я задавал на открытии фестиваля. Кино — это лишь шоу или оно может изменить человека по-настоящему? Мой ответ — да. На этом фестивале внутри меня произошли необратимые процессы, и я покидаю Сахалин с ощущением «себя нового».

- Мне было интересно, какое кино будут снимать наши дети через 20 лет, — начала Алиса Хазанова. —И будет ли им любопытно снимать кино про 2017 год? Я посмотрела несколько фильмов и думаю, что у нас современники интересные, очень разные, так что да, будет. А еще, по итогам мастерских, я могу сказать, что дети у нас удивительные. У них как-то по-особенному работает мышление, воображение. Они наполнены чувством собственного достоинства, это очень приятно.

— Долго ли выбирали фильм-победителя? И опирались ли на «Кинотавр»? На этом фестивале главные награды взяли также Хлебников и Яценко.