Корсаковцы отметили День окончания Второй мировой фестивалем военной песни
В Корсакове День окончания Второй мировой войны отметили традиционным фестивалем военной песни «Я помню, я горжусь».
О тяжелых буднях, о судьбах солдат и их близких со сцены пели воспитанники школ и детских садов со всего района. В этом году фестиваль проходит уже седьмой раз подряд. Мэр муниципального образования Александр Рудаков с гордостью отчитывается: участников собирали даже в самых отдаленных уголках района.
У нас выступают 25 коллективов: это школьники, детсадовцы, городской Дом культуры, школа искусств, сельские ДК — всех попросили откликнуться, — делится градоначальник.
На сцене все те же песни: про солдата Алешеньку, про платочек, про «Лишь бы не было войны». Но из детских уст привычные строки звучат как-то по-особенному искренне.
— Я бы хотела, чтобы не было больше войны никогда, нигде и ни за что. Потому что это очень скверная вещь, это очень плохо, — с жаром говорит участница фестиваля Полина Акулова.
— У меня дяди тоже воевали. Много для меня этот праздник значит. А мама моя, Анастасия Ильина, всю войну работала на тракторе, и старшие мои братья с ней в поле с утра до ночи, — вспоминает жительница портового города Татьяна Анисимова. — Чтобы было что есть и нам, и защитникам Родины. Поэтому очень важный праздник для меня.
Помимо песенного фестиваля, Корсаков отметил второе сентября шествием «Бессмертного полка» и возложением цветов и акцией «Свеча памяти.
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