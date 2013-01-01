Корсаковцы отметили День окончания Второй мировой фестивалем военной песни

В Корсакове День окончания Второй мировой войны отметили традиционным фестивалем военной песни «Я помню, я горжусь».

О тяжелых буднях, о судьбах солдат и их близких со сцены пели воспитанники школ и детских садов со всего района. В этом году фестиваль проходит уже седьмой раз подряд. Мэр муниципального образования Александр Рудаков с гордостью отчитывается: участников собирали даже в самых отдаленных уголках района.

У нас выступают 25 коллективов: это школьники, детсадовцы, городской Дом культуры, школа искусств, сельские ДК — всех попросили откликнуться, — делится градоначальник.