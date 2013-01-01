День окончания Второй мировой войны отмечают на Сахалине

Сегодня на Сахалине отмечают День окончания Второй мировой войны и 72-летие освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

Главные мероприятия прошли на площади Победы и Славы в областном центре. Как отметил губернатор Олег Кожемяко, для островного края этот праздник имеет особое значение.

- Это не только освобождение Южного Сахалина и Курильских островов: по итогам событий тех лет была сформирована Сахалинская область в ее современных границах, юбилей которой мы празднуем в этом году. Поколениями страна развивала эти земли, строила новые города и поселки, открывала новые производства. То есть делали все, чтобы острова стали процветающими. Особая заслуга в этом деле принадлежит нашим ветеранам. Они создали прочную основу для развития области, и мы с благодарностью продолжаем начатое ими дело: реализуем крупные проекты в сельском хозяйстве, туризме, энергетике, создаем новые производства и рабочие места, строим жилье и социальные объекты, благоустраиваем наши города и поселки. Область становится местом притяжения людей. И это лучшая благодарность людям старшего поколения, тем, кто внес значимый вклад в историю развития этой земли. Мы всегда будем помнить о подвиге наш солдат-освободителей, и тех, кто живет ныне и тех, кто пал на полях сражений. Особую роль в этом будет играть музейный комплекс «Победа» и строящийся музей «Россия. Моя история», - подчеркнул глава региона.

По мнению губернатора, важно передать правду о событиях тех лет подрастающему поколению. - Ведь народ, который не имеет прошлого, не имеет и будущего. И мы знаем, и пусть знают все: пока наш народ един, его не сломить. Уверен, что вместе мы приумножим богатства нашего региона, сделаем его еще более процветающим и комфортным для старшего поколения и привлекательным – для молодежи, - отметил глава региона. После короткого митинга на площади Победы начался любимый горожанами военный парад. Самыми почетными зрителями на трибуне стали островные ветераны. 91-летний Ивану Григорьевичу Булату не привелось участвовать в боях за освобождение Сахалина. В 15 лет ушел на фронт с Урала, воевал на материке в составе погранвойск – сухопутных и морских. В звании мичмана после 35 лет военной службы ушел на заслуженный отдых. Однако сегодняшний день считает своим праздником, поскольку победу ковал весь советский народ, последняя точка в которой была поставлена именно на восточных рубежах.

Торжественное прохождение коробок военных и техники привлекает на площадь тысячи южносахалинцев. По традиции начинает его знаменная группа в составе лучших офицеров 68-го армейского корпуса Восточного военного округа под руководством капитана Антона Стрельникова. Государственный флаг РФ в руках командира роты связи Дмитрия Решетникова, а Знамя Победы доверено отличнику боевой подготовки старшему лейтенанту Сергею Гнитееву. Принимал парад командир 68-го армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков, а командовал парадом временно исполняющий обязанности начальника штаба подполковник Роман Афанасьев. Затем по площади прошли парадные расчеты 39-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады, отдельного инженерного батальона, разведчики, артиллеристы, связисты, сводная рота Главного управления МЧС, колонны кадетов и юнармейцев. Завершил парад оркестр 39-ой отдельной мотострелковой бригады под управлением дирижера Олега Шигалова, лауреата фестиваля военных оркестров «Амурские волны» в Хабаровске.

После военнослужащих на площадь ступила боевая техника – танки, БТР-80, станции спутниковой связи и радиостанция, минометный комплекс «Сани», противотанковая пушка «Рапира», 152-мм пушка «Гиацинт-Б», зенитный всепогодный комплекс «Оса» с шестью ракетами, система залпового огня «Град».

Финальной частью праздника стало возложение венков и цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе на площади Славы от правительства региона, администрации Южно-Сахалинска, областной Думы, общественных организаций и сотен горожан всех возрастов, пришедших отдать дань памяти погибшим за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.