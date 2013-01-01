День окончания Второй мировой войны отмечают на Сахалине
Сегодня на Сахалине отмечают День окончания Второй мировой войны и 72-летие освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.
Главные мероприятия прошли на площади Победы и Славы в областном центре. Как отметил губернатор Олег Кожемяко, для островного края этот праздник имеет особое значение.
- Это не только освобождение Южного Сахалина и Курильских островов: по итогам событий тех лет была сформирована Сахалинская область в ее современных границах, юбилей которой мы празднуем в этом году. Поколениями страна развивала эти земли, строила новые города и поселки, открывала новые производства. То есть делали все, чтобы острова стали процветающими. Особая заслуга в этом деле принадлежит нашим ветеранам. Они создали прочную основу для развития области, и мы с благодарностью продолжаем начатое ими дело: реализуем крупные проекты в сельском хозяйстве, туризме, энергетике, создаем новые производства и рабочие места, строим жилье и социальные объекты, благоустраиваем наши города и поселки. Область становится местом притяжения людей. И это лучшая благодарность людям старшего поколения, тем, кто внес значимый вклад в историю развития этой земли. Мы всегда будем помнить о подвиге наш солдат-освободителей, и тех, кто живет ныне и тех, кто пал на полях сражений. Особую роль в этом будет играть музейный комплекс «Победа» и строящийся музей «Россия. Моя история», - подчеркнул глава региона.
По мнению губернатора, важно передать правду о событиях тех лет подрастающему поколению.
- Ведь народ, который не имеет прошлого, не имеет и будущего. И мы знаем, и пусть знают все: пока наш народ един, его не сломить. Уверен, что вместе мы приумножим богатства нашего региона, сделаем его еще более процветающим и комфортным для старшего поколения и привлекательным – для молодежи, - отметил глава региона.
После короткого митинга на площади Победы начался любимый горожанами военный парад. Самыми почетными зрителями на трибуне стали островные ветераны. 91-летний Ивану Григорьевичу Булату не привелось участвовать в боях за освобождение Сахалина. В 15 лет ушел на фронт с Урала, воевал на материке в составе погранвойск – сухопутных и морских. В звании мичмана после 35 лет военной службы ушел на заслуженный отдых. Однако сегодняшний день считает своим праздником, поскольку победу ковал весь советский народ, последняя точка в которой была поставлена именно на восточных рубежах.
Торжественное прохождение коробок военных и техники привлекает на площадь тысячи южносахалинцев. По традиции начинает его знаменная группа в составе лучших офицеров 68-го армейского корпуса Восточного военного округа под руководством капитана Антона Стрельникова. Государственный флаг РФ в руках командира роты связи Дмитрия Решетникова, а Знамя Победы доверено отличнику боевой подготовки старшему лейтенанту Сергею Гнитееву.
Принимал парад командир 68-го армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков, а командовал парадом временно исполняющий обязанности начальника штаба подполковник Роман Афанасьев.
Затем по площади прошли парадные расчеты 39-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады, отдельного инженерного батальона, разведчики, артиллеристы, связисты, сводная рота Главного управления МЧС, колонны кадетов и юнармейцев. Завершил парад оркестр 39-ой отдельной мотострелковой бригады под управлением дирижера Олега Шигалова, лауреата фестиваля военных оркестров «Амурские волны» в Хабаровске.
После военнослужащих на площадь ступила боевая техника – танки, БТР-80, станции спутниковой связи и радиостанция, минометный комплекс «Сани», противотанковая пушка «Рапира», 152-мм пушка «Гиацинт-Б», зенитный всепогодный комплекс «Оса» с шестью ракетами, система залпового огня «Град».
Финальной частью праздника стало возложение венков и цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе на площади Славы от правительства региона, администрации Южно-Сахалинска, областной Думы, общественных организаций и сотен горожан всех возрастов, пришедших отдать дань памяти погибшим за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.
Как признался корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» участник событий тех далеких лет Вячеслав Гаврилов, этот день для него всегда «праздник со слезами на глазах».
- Горчинку придают воспоминания о товарищах, которые погибли в боях. Однако этот день возвращает меня в дни молодости, и я даже как-то внутренне сбрасываю несколько десятков лет, - рассказал ветеран.
Бывший разведчик в августе 1945 года сражался на Харамитогских высотах в Смирныховском районе, был личным адъютантом Героя Советского Союза старшего лейтенанта Юдина. Ратные подвиги Вячеслава Гаврилова высшей солдатской боевой наградой – медалью «За отвагу». Он убежден, что все дальневосточники должны гордиться тем, что финальную точку во Второй мировой войне поставили именно на Сахалине.
Южносахалинцев сегодня ждут еще концерт ансамбля Черноморского флота на площади Победы (начало – в 20:00) и праздничный фейерверк.
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