В селе Березняки прошла ярмарка

В селе Березняки сегодня состоялась первая осенняя ярмарка.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, мобильные прилавки с разнообразными продуктами питания, в том числе местных товаропроизводителей, были выставлены прямо на центральной площади села. Покупатели шли на сельскую ярмарку в течение нескольких часов.

- Обычно в Южный надо ездить за продуктами, платить за дорогу в оба конца, а здесь очень удобно. Я купила и колбасы, и конфеты, и яблочки. Молоко и яйца свежие, - поделилась мнением жительница села Екатерина Степина.

Напомним, что для удобства населения помимо традиционных площадок за магазином «Техник» и на площади Ленина в соответствии с графиком ярмарки проводятся в планировочных районах и селах городского округа.