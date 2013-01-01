Пенный эксперимент

Корреспондент «Губернских ведомостей» проверил, можно ли в Южно-Сахалинске купить алкоголь 1 сентября

Первый трофей

Как известно, в Сахалинской области установлено несколько дат, когда продажа алкоголя попадает под полный запрет. Одна из них – День знаний. 1 сентября, которое в этом году выпало на пятницу, в редакции «Губернских ведомостей» решили провести эксперимент: обойти несколько торговых точек областного центра и попытаться купить там спиртное. На алкорейд я отправилась вместе с другом – обаятельным молодым человеком, не лишенным артистических способностей. Он выступил в роли покупателя, я фиксировала происходящее. Первым участником эксперимента стал небольшой магазин, в названии которого присутствует женское имя, на улице Чехова. Мой спутник рассказал, что выбрал этот магазин неслучайно – он недавно узнал, что тут продают сигареты несовершеннолетним. – Скорее всего, и алкоголь продают без каких-либо ограничений, – сделал вывод участник нашего эксперимента.

С порога же нас встретил характерный запах пятничного веселья – у прилавка толпилась группа явно подвыпивших людей, а до наших ушей доносился подозрительный звон стеклянной тары. Однако разглядеть, чем отоварились эти покупатели, было невозможно. Для того, чтобы вызвать минимум подозрений у продавцов, мы решили покупать не только алкоголь, но и закуску к нему. – Здравствуйте. Можно чипсы с грибами и «козла темного»? – интересуется наш покупатель. – Можно, – звучит лаконичный ответ. Из первой же торговой точки выходим с трофеем: пачкой чипсов и банкой пива. В самом магазине, между тем, висело объявление о том, что 1 сентября алкоголь продавать запрещено.

Непреклонный «бог»

Следующей нашей целью стал продмаг на улице Поповича, нареченный в честь греческого бога виноделия. – Добрый вечер. Есть чипсы с солью? – делает «заход» мой соучастник. – Нет. Есть грибы, огурчики, бекон, – говорит продавец. – Давайте с беконом. «Козла темного» можно еще? – просит покупатель. – Сегодня не продается, – отвечают ему. – Вообще? А поблизости где-нибудь можно купить? – не унимается наш «экспериментатор». – Попробуйте в «Ф…» сходить, – советует женщина за прилавком. Так, из магазина с таким многообещающим названием выносим только пачку чипсов и наводку на место, где, возможно, отоваримся «запрещенкой». По пути заглядываем в один из известных супермаркетов с полной уверенностью, что там все действуют строго по закону. И точно – зона с алкоголем полностью перегорожена, висит объявление о запрете. Закрытой оказалась и касса, где пробивают спиртное через систему ЕГАИС. По дороге нам попадается магазин с нежным небесным названием, и решаем зайти еще и туда. – Чипсы с солью есть? – уже по традиции спрашивает наш покупатель. – Большая пачка, – отвечает продавец. – Давайте. А «козел темный»? – делает попытку наш человек. – Нет. Сегодня не продаем, – пресекает нарушение сотрудница магазина. Выходим, направляемся, наконец, до «Ф…». Название этого магазина стойко ассоциируется с гуляниями, застольем и безудержным латиноамериканским весельем, поэтому нахожусь в предвкушении: оправдают его здесь или нет в этот пятничный вечер. Вход в отдел с алкоголем здесь оказался перекрыт, и продавец на нашу попытку купить пиво сообщает: «Нет, тот отдел не работает». Следующего человека в очереди также интересует алкогольный вопрос, ему отказывают. В это время за соседним прилавком другому покупателю явно отпускают пиво. Мужчина, получивший от ворот поворот, указывает на этот факт со словами: «А это что тогда?». Продавец мгновенно реагирует: «Это «нулевка». К слову, многие производители пенного напитка имеют в своей линейке безалкогольное пиво. Судя по его названию, оно явно не попадает под установленный запрет. Однако хоть на его упаковке и красуется «0%», в нем алкоголь все-таки содержится – в пределах 0,4-0,7 градусов. А вот, например, в свежем кефире – 0,1 градус. Так что в этом вопросе некий диссонанс налицо.

Поблизости находился еще один продуктовый магазин с женским именем в названии, который мы решили испытать «на прочность». – Отдел закрыт у вас вообще? – интересуется покупатель доступностью алкогольных витрин. – Да, висит же объявление. Мы работаем в соответствии с тем, что там написано. Ни шага влево, ни шага вправо, – сообщает продавец. Следом мы посетили магазин по соседству с очень простым и незамысловатым названием, намекающим на то, что он для всех нас тут работает. – Когда-то я слышал, что здесь продают спиртное в ночное время. Вот мы и проверим, – сообщил мне друг. В это время из магазина выходил мужчина, которого мы ранее видели в «Ф…». В руках у него было нечто, похожее на бутылку шампанского, обернутую в черный пакет. Участник нашего эксперимента действовал по стандартной схеме: сначала просил чипсы, потом приступал к главному. – «Козла светлого» можно? – Только спрячьте сразу.

Кочевники за спиртом