Пенный эксперимент
Корреспондент «Губернских ведомостей» проверил, можно ли в Южно-Сахалинске купить алкоголь 1 сентября
Первый трофей
Как известно, в Сахалинской области установлено несколько дат, когда продажа алкоголя попадает под полный запрет. Одна из них – День знаний. 1 сентября, которое в этом году выпало на пятницу, в редакции «Губернских ведомостей» решили провести эксперимент: обойти несколько торговых точек областного центра и попытаться купить там спиртное.
На алкорейд я отправилась вместе с другом – обаятельным молодым человеком, не лишенным артистических способностей. Он выступил в роли покупателя, я фиксировала происходящее.
Первым участником эксперимента стал небольшой магазин, в названии которого присутствует женское имя, на улице Чехова. Мой спутник рассказал, что выбрал этот магазин неслучайно – он недавно узнал, что тут продают сигареты несовершеннолетним.
– Скорее всего, и алкоголь продают без каких-либо ограничений, – сделал вывод участник нашего эксперимента.
С порога же нас встретил характерный запах пятничного веселья – у прилавка толпилась группа явно подвыпивших людей, а до наших ушей доносился подозрительный звон стеклянной тары. Однако разглядеть, чем отоварились эти покупатели, было невозможно. Для того, чтобы вызвать минимум подозрений у продавцов, мы решили покупать не только алкоголь, но и закуску к нему.
– Здравствуйте. Можно чипсы с грибами и «козла темного»? – интересуется наш покупатель.
– Можно, – звучит лаконичный ответ.
Из первой же торговой точки выходим с трофеем: пачкой чипсов и банкой пива. В самом магазине, между тем, висело объявление о том, что 1 сентября алкоголь продавать запрещено.
Непреклонный «бог»
Следующей нашей целью стал продмаг на улице Поповича, нареченный в честь греческого бога виноделия.
– Добрый вечер. Есть чипсы с солью? – делает «заход» мой соучастник.
– Нет. Есть грибы, огурчики, бекон, – говорит продавец.
– Давайте с беконом. «Козла темного» можно еще? – просит покупатель.
– Сегодня не продается, – отвечают ему.
– Вообще? А поблизости где-нибудь можно купить? – не унимается наш «экспериментатор».
– Попробуйте в «Ф…» сходить, – советует женщина за прилавком.
Так, из магазина с таким многообещающим названием выносим только пачку чипсов и наводку на место, где, возможно, отоваримся «запрещенкой». По пути заглядываем в один из известных супермаркетов с полной уверенностью, что там все действуют строго по закону. И точно – зона с алкоголем полностью перегорожена, висит объявление о запрете. Закрытой оказалась и касса, где пробивают спиртное через систему ЕГАИС.
По дороге нам попадается магазин с нежным небесным названием, и решаем зайти еще и туда.
– Чипсы с солью есть? – уже по традиции спрашивает наш покупатель.
– Большая пачка, – отвечает продавец.
– Давайте. А «козел темный»? – делает попытку наш человек.
– Нет. Сегодня не продаем, – пресекает нарушение сотрудница магазина.
Выходим, направляемся, наконец, до «Ф…». Название этого магазина стойко ассоциируется с гуляниями, застольем и безудержным латиноамериканским весельем, поэтому нахожусь в предвкушении: оправдают его здесь или нет в этот пятничный вечер.
Вход в отдел с алкоголем здесь оказался перекрыт, и продавец на нашу попытку купить пиво сообщает: «Нет, тот отдел не работает».
Следующего человека в очереди также интересует алкогольный вопрос, ему отказывают. В это время за соседним прилавком другому покупателю явно отпускают пиво. Мужчина, получивший от ворот поворот, указывает на этот факт со словами: «А это что тогда?». Продавец мгновенно реагирует: «Это «нулевка».
К слову, многие производители пенного напитка имеют в своей линейке безалкогольное пиво. Судя по его названию, оно явно не попадает под установленный запрет. Однако хоть на его упаковке и красуется «0%», в нем алкоголь все-таки содержится – в пределах 0,4-0,7 градусов. А вот, например, в свежем кефире – 0,1 градус. Так что в этом вопросе некий диссонанс налицо.
Поблизости находился еще один продуктовый магазин с женским именем в названии, который мы решили испытать «на прочность».
– Отдел закрыт у вас вообще? – интересуется покупатель доступностью алкогольных витрин.
– Да, висит же объявление. Мы работаем в соответствии с тем, что там написано. Ни шага влево, ни шага вправо, – сообщает продавец.
Следом мы посетили магазин по соседству с очень простым и незамысловатым названием, намекающим на то, что он для всех нас тут работает.
– Когда-то я слышал, что здесь продают спиртное в ночное время. Вот мы и проверим, – сообщил мне друг.
В это время из магазина выходил мужчина, которого мы ранее видели в «Ф…». В руках у него было нечто, похожее на бутылку шампанского, обернутую в черный пакет.
Участник нашего эксперимента действовал по стандартной схеме: сначала просил чипсы, потом приступал к главному.
– «Козла светлого» можно?
– Только спрячьте сразу.
Кочевники за спиртом
Финальной точкой эксперимента стала еще одна торговая точка в этом районе. На входной двери нас традиционно встречает объявление о запрете продажи алкоголя 1 сентября.
– «Козла темного» продадите?
– Нет.
– Вообще никак?
– Да.
– А где можно купить, не знаете?
– Поначалу «Ф…» торговала, сейчас не знаю.
Все торговые точки, которые мы обошли, находятся в центральной части города. Мои знакомые, которым я рассказала о проведенном эксперименте, также дали мне несколько наводок, где продают через «нельзя». Например, в магазине-дискаунтере без всяких опасений 1 сентября в колбасном отделе выставили некие «пивные напитки», а у касс – «энергетики», которые по факту являются тониками с алкоголем.
Уже после эксперимента я разговорилась с продавцом в одной из торговых точек и поинтересовалась: много ли желающих было купить спиртное в запретный день. По ее словам, таких покупателей наблюдалось даже больше обычного.
– Это так странно: когда можно – не идут, а как только запрет – непрекращающийся поток. Но мы непреклонны, – рассказала сотрудница магазина.
Такой парадокс, с моей точки зрения, легко объяснить. Любители хмеля, которые по каким-то причинам не успели закупить алкоголь заранее в ближайшем магазине, начинают паломничество по разным точкам в поиске лояльных продавцов. И, как мы уже знаем наверняка, кто ищет, тот всегда найдет.
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