Герои России и Советского Союза посетили сахалинский форум «Острова-2017»

В пятницу на Сахалине стартовал Всероссийский проект «Диалоги с Героями».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», главная цель - общение Героев России и Советского Союза с юными сахалинцами, а также воспитание у молодежи патриотического сознания и гражданственности, традиционных моральных, духовных и нравственных ценностей.

Сегодня в рамках проекта состоялась встреча трех Героев России и СССР с участниками регионального молодежного сбора «Острова-2017».

На сбор съехалось более 120 активных молодых жителей области. За несколько дней участники уже успели пообщаться с множеством интересных и важных гостей. В предпоследний день форума в гости к молодым сахалинцам приехали Герои РФ Николай Беляев и Вячеслав Сивко и Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский.

Гости поделились воспоминаниями о самых ярких событиях своей жизни, рассказали форумчанам о службе, боевых подвигах, любимых книгах, а также о том, как стать Героем. - Мы ведь тоже были когда-то детьми. И разве мы задумывались, что когда-то станем Героями своей страны? Нет, нам посчастливилось связать свою жизнь с любимым делом, и делать его хорошо. Как сказал когда-то Герой Советского Союза Валерий Чкалов: «Самое главное стремиться быть в своем деле первым!», - отметил 71-й летчик0космонавт Советского Союза Анатолий Арцебарский. Почетные гости ответили на многочисленные вопросы аудитории, а также дали напутствие сахалинской молодежи. - Вы – наше будущее, наша надежда и опора. И сегодня главное - идти в ногу со временем, для этого нужно постоянно учиться и самосовершенствоваться, иначе будете постоянно опаздывать, - отметил генерал-майор Вооружённых сил России Николай Беляев. По мнению космонавта, нужно поступать так, чтобы гордились родители. - Как когда-то наши родители гордились нами, - добавил Анатолий Арцебарский. «Диалоги с Героями» проводятся при поддержке Роспатриотцентра, Федерального агентства по делам молодежи, а также Российской ассоциации Героев и Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». Следующие встречи с Героями Отечества состоятся Северной Осетии, Ямало-Ненецком автономном округе, в Белгородской и Томской областях, Карелии, Крыму и Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального минспорта.