Свечи памяти зажгли в Поронайске

Почти у каждого на груди муаровая бело-жёлто-красная ленточка, образец с колодки медали «За победу над Японией». Такую награду вручили почти 2 млн советских военнослужащих, поставивших победную точку в самой кровавой войне ХХ века.

Акция «Свеча памяти» началась со скорбной зарисовки «Письма с фронта», поставленной хореографом Эдуардом Кызыловым. Взрослые и юные участники театра «Угол зрения» языком танца поведали о радости и боли, заключенных в треугольных конвертах военного лихолетья.

Минута молчания… Перед собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ветров, напомнив, какой ценой нам досталась победа и кем мы должны вечно гордиться.

Запылали красные огоньки на центральной площади города, обрисовав победный звездный контур. От зажженных свечей осветились лица, серьезные и торжественные даже у самых маленьких наследников Победы.