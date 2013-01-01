День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов завершили концерт и фейерверк

Концертом и фейерверком завершилось в субботу празднование Дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

В областном центре местом для вечерних торжеств стала площадь Победы. Здесь собрались тысячи жителей. Перед ними выступил ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота России под управлением капитана 3 ранга Алексея Костянникова. На Сахалин прославленный коллектив из города-героя Севастополя прибыл впервые.

В его многолетней творческой биографии – сотни выступлений в различных городах и даже странах. Помимо России, ансамбль черноморцев с успехом гастролировал в Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Чехословакии, Голландии, Италии, Португалии, Греции, Польше, Германии, Дании, Турции, Болгарии и ряде других государств. А в этом году стал финалистом престижного отечественного телеконкурса «Танцуют все!».

На Сахалин артисты привезли богатую концертную программу из более двух десятков номеров. Среди них оригинальные хореографические композиции «Морская форма – хороша», «Соленая вода», «Русская пляска», «ДМБ». Жителей острова черноморцы порадовали зажигательными матросским танцем «Яблочко» с головокружительными акробатическими элементами и удивили соло на балалайке знаменитой «Калинки».

Прозвучали песни «Уходим в море», «Синяя вечность», «Черноморочка», «Морское сердце», «Ходим по океанам», «Корабли на параде», «Эй, ухнем», «Катюша» и многие другие. Сюрпризом для сахалинцев стала любимая ими и уже перешедшая в разряд народных «Ну, что тебе сказать про Сахалин».

Каждый концертный номер сопровождался овациями и эмоциональными фразами: «браво», «молодцы», «спасибо», «приезжайте еще».

От имени жителей области за подаренный яркий музыкальный вечер артистов поблагодарил губернатор Олег Кожемяко.

- Мы отмечаем День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Это праздник тех, кто с оружием в руках освобождал нашу землю, ковал победу в тылу, строил и восстанавливал послевоенный Сахалин, кто развивает его сегодня, - сказал он. – Это наш общий праздник - от Сахалина до Севастополя. Ведь у нас одна Победа и единый народ! А пока мы едины, мы непобедимы! С праздником!

К поздравлениям присоединился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Мы всегда будем помнить о подвиге наших солдат, которые подарили нам мирную жизнь. От всей души поздравляю с праздником! Желаю счастья, благоденствия, здоровья и всего самого хорошего! – поделал градоначальник.

Вместе с музыкантами из прославленного коллектива глава региона и областного центра исполнили главную песню праздника - «День Победы». С ее последними аккордами вечернее небо над Южно-Сахалинском раскрасили разноцветные огни фейерверка.