Сахалинские волонтёры отправились на ВЭФ–2017

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», 13 молодых островитян будут работать 6-7 сентября на Восточном экономическом форуме. В течение двух дней на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском пройдут различные мероприятия с участием ключевых представителей политических и деловых кругов, ведущих учёных, общественных деятелей и сотрудников средств массовой информации. Также в рамках форума состоится первый молодёжный день, который объединит более 600 представителей ДФО. Обслуживать форум будут 1000 добровольцев со всей России

- Сахалинцы прошли серьёзный конкурсный отбор, подтвердили высокий уровень знания международного языка и заняли довольно хорошие позиции на форуме. Они будут встречать и провожать иностранных гостей, заниматься аккредитацией гостей и участников форума, информационной службой, а также культурной и деловой программами. Таким образом, островные волонтеры заняты на подготовке одной из мировых площадок на территории Востока России, - отметил координатор волонтёров ВЭФ на Сахалине Алексей Ченских.

Качественная подготовка волонтёров призвана решить задачи формирования имиджа Восточного экономического форума как высокоорганизованного мероприятия, создания атмосферы гостеприимства и комфорта для участников, сообщает пресс-служба регионального минспорта.