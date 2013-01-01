В Невельске отметили 72-ю годовщину освобождения Южного Сахалина и Курил

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», торжественное мероприятие в райцентре состоялось в сквере Памяти погибших воинов. По поручению главы муниципального образования земляков с знаменательной датой поздравил первый вице-мэр Владимир Копылов.

- Вы защитили родную землю, обеспечили мирное будущее своим детям, внукам и всем последующим поколениям. А в послевоенные годы восстановили экономику и народное хозяйство Сахалинской области. Мы стараемся быть достойными вашего подвига и воспитывать на вашем примере молодежь, - в первую очередь обратился он к ветеранам.

В память о погибших в годы войны солдатах, мужественно защищавших родную землю, прошла минута молчания, прозвучали оружейные залпы, а к подножию памятника были возложены цветы и венки.

Торжественные мероприятия прошли в этот день во всех населенных пунктах района. А вечером на центральной площади Невельска прошел праздничный концерт творческого коллектива Погрануправления по Сахалинской области «Пограничный остров», сообщает пресс-служба администрации района.