Первенство области по дзюдо стартовало на Сахалине

В Южно-Сахалинске сегодня стартовало первенство области по дзюдо.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», на татами вышли юноши и юниоры трех возрастных групп. Помимо борцов из областного центра, участниками соревнований стали ребята из нескольких населенных пунктов острова.

На церемонии открытия участников приветствовал ведущий советник регионального минспорта Денис Осидулов. Он пожелал спортсменам иппонов и ярких побед.

- Самое главное – реализуйте полностью свой потенциал! – напутствовал дзюдоистов представитель минспорта.

Затем вице-президент региональной федерация дзюдо и самбо Валентин Кардаш напомнил, что по итогам первенства будет сформирована сборная команда области. По его словам, ей предстоит уже 24 сентября выступать на первенстве Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта и молодежной политики.