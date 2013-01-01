Юные волейболисты «Сахалина» покорили ГТО

Воспитанники волейбольного центра «Сахалин» сегодня выполнили нормативы ГТО.

По информации пресс-службы регионального минспорта, ранним утром они пришли в родной спортивный зал, чтобы присоединиться к всероссийскому движению. Организаторы разделили участников на пять возрастных групп (7-8, 9-10, 11-12, 13-15 и 16-17 лет). Каждой из них предстояло пройти несколько станций. А самим испытаниям предшествовала разминка, которую провели волейболистки старшего возраста.

Затем настала очередь выполнения нормативов. Юноши и девушки подтягивались и отжимались, прыгали в длину, делали упражнения на пресс и выполняли наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Каждый стремился показать свой лучший результат.

Лучшие из них станут известны после обработки результатов испытаний, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта и молодежной политики.