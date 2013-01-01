Двухлетний сахалинец пострадал во время салюта

На Сахалине во время салюта в честь годовщины окончания Второй мировой войны пострадал двухлетний малыш.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», осколок попал прямо в голову маленькому жителю Охи.

По словам матери пострадавшего ребенка, после инцидента они поехали в приемный покой, не дождавшись окончания фейерверка. Ребенку была оказана помощь — медики наложили ему два шва. Родители дождались в медучреждении приезда полиции, написали заявление. Имеются свидетели происшествия. После очевидцы вернулись на место инцидента и нашли камни, которые пахли серой.

Пока мама ждала ребенка с рентгена, она видела, что в приемный покой обратился мужчина. Ему частицы салюта попали в глаз. Он ждал приезда окулиста. Неизвестно, было ли заявлен его случай в полицию, сообщается на сайте okha65.ru.