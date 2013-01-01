Ансамбль песни и пляски Черноморского флота на Сахалине: ФОТОРЕПОРТАЖ

Кульминацией празднования Дня окончания Второй мировой войны в Южно-Сахалинске стал вечерний концерт на площади Победы ансамбля песни и пляски Черноморского флота из города-героя Севастополя.

За 85 лет творческой деятельности прославленный коллектив выступал в различных странах мира, но на остров прибыл впервые полным составом – более 60 артистов. Руководит ансамблем начальник и художественный руководитель, капитан III ранга Алексей Костяников. Дирижером оркестра является заслуженный артист Республики Крым Владимир Иванов, хормейстером – заслуженный деятель искусств Республики Крым Майя Горячева.

В составе коллектива действуют оркестр, хор и танцевальная группа. Поэтому его творческие возможности просто безграничны, а репертуар обширен и разнообразен – от классики и джаза до церковного песнопения. Ансамбль очень тесно сотрудничает со многими звездами российской оперной сцены и мировой эстрады.

В праздничный вечер Ансамбль песни и пляски Черноморского флота подарил сахалинцам потрясающую концертную программу. В исполнении солистов и хора под аккомпанемент оркестра прозвучало немало великих песен: «Ехал я из Берлина», «Легендарный Севастополь», «Варяг», «Севастопольский вальс», «Уходим в море», «Черноморочка», «Эй, ухнем», «Катюша» и многих других. Особым подарком островитянам стала песня Яна Френкеля и Михаила Танича «Ну, что тебе сказать про Сахалин». Артисты-черноморцы радовали зрителей инструментальной музыкой в виртуозном исполнении и зажигательными танцами на сцене, в числе которых, конечно же, была и знаменитая матросская пляска «Яблочко».

А завершился концерт легендарной песней «День Победы». Ее артисты ансамбля спели вместе с губернатором области Олегом Кожемяко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, которые вышли на сцену поздравить сахалинцев.

Этим концертом пребывание на Сахалине ансамбля песни и пляски Черноморского флота не завершилось. Сегодня коллектив выступает на сцене ККЗ «Октябрь». - Мы привезли на Сахалин сразу две концертные программы, это первый случай за всю историю коллектива, – рассказал Алексей Костяников. – Зрители на нашем втором концерте смогут увидеть премьерные номера с проекта телеканала Россия «Танцуют все!» Наш балет стал финалистом популярного шоу. Мы адаптировали эти номера с телевизионного формата специально для показа их на сцене. Балетмейстер-постановщик ансамбля Юрий Слонченко пояснил, что танцевальная группа ансамбля молода: костяк его нынешнего состава был сформирован в 2012 году из лучших кандидатов в труппу. После выступлений на Сахалине именитые гости из Севастополя отправятся домой. График гастролей у ансамбля песни и пляски Черноморского флота очень насыщенный: впереди концерты в Кабардино-Балкарии и в Москве, сообщает пресс-служба Сахалинской областной филармонии.